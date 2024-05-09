إسرائيليون يعرقلون شاحنات المساعدات المتجهة إلى غزة

عرقل متظاهرون جنوبي إسرائيل، اليوم الخميس، حركة شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية كانت في طريقها إلى قطاع غزة، بحسب "الأناضول".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية: "منع متظاهرون حركة شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في متسبيه رامون (قرب إيلات جنوبي إسرائيل)".

ونقلت الهيئة عن المتظاهرين قولهم: "نريد عودة الرهائن (الأسرى الإسرائيليين في غزة) إلى منازلهم، لن نسمح بمرور شاحنات المساعدات حتى عودة الرهائن".

وأشارت إلى أن الاحتجاج جاء استمرارًا لآخر مماثل نُظِّم مساء الأربعاء، حيث عُرْقِل مرور شاحنات المساعدات لعدة ساعات بالقرب من إيلات.

وطلبت الولايات المتحدة الأمريكية من إسرائيل، الأربعاء، تسهيل وصول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة وعدم عرقلتها، وفق إعلام عبري.