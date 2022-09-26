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وفاة يوسف القرضاوي
تاريخ النشر: 26 سبتمبر 2022 10:29 GMT
تاريخ التحديث: 26 سبتمبر 2022 13:15 GMT

وفاة يوسف القرضاوي

توفي الداعية القطري المصري يوسف القرضاوي، اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 96 عامًا. ونشر الحساب الرسمي للقرضاوي على تويتر خبر الوفاة. انتقل إلى رحمة الله سماحة

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المصدر: فريق التحرير

توفي الداعية القطري المصري يوسف القرضاوي، اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 96 عامًا.

ونشر الحساب الرسمي للقرضاوي على تويتر خبر الوفاة.

والقرضاوي من مواليد سبتمبر 1926 بقرية صفط تراب مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية في مصر.

وهو حاصل على الجنسية القطرية، وكان يشغل منصب رئيس ما يعرف بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

وليوسف القرضاوي ابن يشغل منصب سفير دولة قطر لدى رومانيا هو أسامة يوسف.

وكان القرضاوي زعيما روحيا لجماعة الإخوان المسلمين (المصنفة إرهابية في مصر، وعدد من الدول العربية)، وأشعلت مواقفه وقت ما عرف بالربيع العربي جدلا واسعا.

واشتهر القرضاوي على نطاق واسع من خلال برنامج الشريعة والحياة على قناة الجزيرة القطرية.

 

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