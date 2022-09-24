الجيش اللبناني يطيح بالمتهم الرئيس في مأساة المهاجرين الغارقين

أعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت، توقيف المتهم الرئيس في مأساة تهريب مهاجرين غير شرعيين عبر البحر، ما تسبب بغرق قاربهم قبالة الشواطئ السورية، يوم الخميس الماضي، وموت العشرات منهم.

وقال الجيش في بيان إن التحقيقات أثبتت تورط الموقوف ”بإدارة شبكة تنشط في تهريب مهاجرين غير شرعيين عبر البحر، وذلك انطلاقًا من الشاطئ اللبناني الممتد من العريضة شمالًا حتى المنية جنوبًا“.

وأكد البيان أنه ”اعترف بالإعداد لعملية التهريب الأخيرة من لبنان إلى إيطاليا، عبر البحر، بتاريخ 21/ 9/ 2022، والتي أسفرت عن غرق المركب قبالة الشواطئ السورية بتاريخ 22/ 9/ 2022“.

وأشار إلى أن ”التحقيقات مستمرة مع الموقوف“، وأن الجيش يتابع ”الشبكة لتوقيف أفرادها بإشراف القضاء المختص“.

وكان التلفزيون السوري قال، صباح اليوم السبت، إن عدد قتلى القارب الغارق قرب مدينة طرطوس الساحلية شمال البلاد، ارتفع إلى 86 قتيلًا.

وبدأت السلطات السورية العثور على جثث في البحر قبالة ساحل طرطوس، وانتشال الناجين، بعد ظهر الخميس الماضي.

ويحمل القارب مهاجرين سوريين، وفلسطينيين، ولبنانيين، كانوا في طريقهم إلى أوروبا عبر البحر.