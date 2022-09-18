العراق.. قتلى وجرحى من الحشد الشعبي إثر اشتباكات "عنيفة" مع داعش

شن عناصر تنظيم داعش، مساء الأحد، هجومًا عنيفا على أفراد من الحشد الشعبي قرب الحدود العراقية السورية.

وقالت مصادر أمنية عراقية لـ“إرم نيوز“، إن ”عناصر من تنظيم داعش شنوا هجومًا عنيفًا على قطعات الحشد الشعبي في عمق صحراء نينوى، ما أسفر عن مقتل 3 من الحشد وجرح سبعة آخرين، كحصيلة أولية قابلة للارتفاع“.

وأكدت المصادر أن ”الاشتباكات المسلحة مازالت مستمرة بين عناصر الحشد الشعبي وعناصر تنظيم داعش“.

وأشارت إلى أنه ”حتى اللحظة لم تعرف حجم الخسائر البشرية بصفوف داعش بسبب استمرار الاشتباكات بشدة مع وصول تعزيزات عسكرية من الجيش العراقي للحشد لإنهاء الهجوم، والسيطرة على الوضع الأمني قرب الحدود العراقية السورية“.

ورغم مرور أكثر من 5 أعوام على إعلان العراق تحرير أراضيه من سيطرة تنظيم داعش، إلا أن القوات الأمنية مازالت تشن عمليات أمنية وعسكرية لملاحقة عناصر التنظيم في عدد من المدن العراقية.

فيما يواصل عناصر داعش شن هجمات متفرقة في عدد من المناطق المحررة من سيطرة التنظيم، يوقع خلالها عددا من القتلى والجرحى بصفوف القوات العراقية والمدنيين.