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من هو حبيب سالم السقاف؟
تاريخ النشر: 10 سبتمبر 2022 17:05 GMT
تاريخ التحديث: 10 سبتمبر 2022 18:05 GMT

من هو حبيب سالم السقاف؟

أعلن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين اليوم السبت اختيار الدكتور حبيب سالم السقاف، رئيسا جديدا للاتحاد، حتى نهاية الدورة الحالية. وجاء اختيار السقاف من مجلس

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المصدر: إرم نيوز

أعلن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين اليوم السبت اختيار الدكتور حبيب سالم السقاف، رئيسا جديدا للاتحاد، حتى نهاية الدورة الحالية.

وجاء اختيار السقاف من مجلس الأمناء، في اجتماعه الخاص عبر تقنية الزووم، ليكون خلفا للرئيس السابق أحمد الريسوني الذي استقال في وقت سابق.

ولد حبيب سالم سقاف الجفري في سولو وهي جزء من مقاطعة جاوة الوسطى في أندونيسيا بتاريخ 17 يوليو 1954م.

حصل رئيس اتحاد علماء المسلمين الجديد على شهادة الدكتوراة في الشريعة من الجامعة الإسلامية 1986م.

تولى السقاف منصب وزير الشؤون الاجتماعية في أندونيسيا، وعمل محاضرا في الدراسات العليا في جامعة ”شريف هداية الله“ الإسلامية الحكومية في جاكرتا.

وعمل أيضا محاضرا في كلية الشريعة في معهد العلوم الإسلامية والعربية في جاكرتا التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

وشغل السقاف أيضا منصب مدير المركز الاستشاري للشريعة في جاكرتا، ورئيس الهيئة الاستشارية لبيت المال ”معاملات“، وعضو الهيئة الشرعية للتأمين الإسلامي ”تكافل“، وعضو الهيئة الشرعية للبنك الوطني في جاكرتا.

 

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