الأمن العراقي يوضح حقيقة فيديو "إنزال قناصين" بالمنطقة الخضراء

علقت خلية الإعلام الأمني في العراق، على مقطع فيديو قال متداولوه على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه يظهر مروحيات تقوم بعمليات إنزال لقناصين على سطوح مباني المنطقة الخضراء ببغداد.

وتشهد المنطقة الخضراء منذ أمس الاثنين، احتجاجات واشتباكات أدت إلى سقوط قتلى.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان نقله موقع ”السومرية نيوز“ العراقي، إن ”بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت فيديو يدعي من نشره أن هناك طائرات تقوم بعمليات إنزال لقناصين على سطوح مباني المنطقة الخضراء“.

وأكد البيان أن ”هذا الفديو يعود إلى عمليات تدريب لجهاز مكافحة الإرهاب في وقت سابق“.

وحذر من أن ”هناك من يتعمد نشر الأخبار الكاذبة والملفقة أو إعادة مقاطع فيديو أو صور تعود إلى أحداث سابقة ومحاولة إيهام الآخرين بأنها حصلت حديثا“.

ونشر ناشطون عبر تويتر، مقطع فيديو قالوا إنه يظهر ”طائرة هليكوبتر تنقل قناصين تابعين للفصائل المسلحة الموالية لإيران إلى المنطقة الخضراء“.

وشهدت المنطقة الخضراء في بغداد مساء الاثنين وفجر الثلاثاء، حرب شوارع واشتباكات بالأسلحة الثقيلة، بين أنصار التيار الصدري ومجاميع مسلحة تابعة لفصائل موالية ومدعومة من إيران، وسط عجز القوات الأمنية عن السيطرة على الموقف.

وتسببت الاشتباكات بوقوع إصابات، حيث أصيب رئيس أركان قيادة الشرطة الاتحادية اللواء الركن أحمد الأسدي، بعيار ناري في يده، وأصيب كذلك أحد مرافقيه.

وأكد مراسل ”إرم نيوز“ استخدام قذائف آر بي جي وأسلحة مضادة للطائرات في الاشتباكات الدائرة.

ووسط التصعيد المسلح الذي أسفر عن مقتل حوالي 15 شخصا من أنصار التيار الصدري، إضافة إلى إصابة أكثر من 350 آخرين، أعلن زعيم التيار مقتدى الصدر، مساء الاثنين، الإضراب عن الطعام بسبب ”استخدام العنف والسلاح“ خلال الاحتجاجات الشعبية داخل المنطقة الخضراء في بغداد.

وجاء قرار الصدر بعد ساعات من قراره اعتزال الحياة السياسية نهائيا، ردا على بيان المرجع الديني الشيعي كاظم الحائري الذي أعلن فيه ”العمل المرجعي والتوصية باتباع مرجعية المرشد الفقيه في إيران علي خامنئي“.