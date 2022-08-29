بعد إعلان اعتزاله السياسة.. أنصار الصدر يحاولون اقتحام القصر الرئاسي في بغداد

اقتحم عشرات المحتجين الغاضبين أسوار القصر الرئاسي في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الاثنين، بعيد إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزال الحياة السياسية وإغلاق مؤسسات تابعة له.

#عاجل المتظاهرون الغاضبون يتوجهون نحو القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء#بغداد pic.twitter.com/Eep4CgVncV — Hussein | حسين كريم (@Hu_Karim1) August 29, 2022

وأظهرت مقاطع فيديو بثها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي محجتجين يتسلقون ما قيل إنه أسوار القصر الرئاسي في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد.

كما أظهرت لقطات أخرى العشرات متجمهرين أمام بوابات القصر.

وكان زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر أعلن في وقت سابق الاعتزال النهائي للشؤون السياسية ردًّا على بيان المرجع الحائري الذي أعلن فيه اعتزال العمل المرجعي، والتوصية باتباع مرجعية المرشد الفقيه في إيران علي خامنئي.

وقال الصدر، في بيان “ الآن أعلن الاعتزال النهائي وغلق جميع المؤسسات إلا المرقد الشريف والمتحف الشريف وهيئة تراث آل الصدر الكرام.. والكل في حِلّ مني، وإن مت أو قتلت فأسالكم الفاتحة والدعاء“.

وعلى رغم إعلان الصدر انسحابه من العمل السياسي، لكنه لم يأمر أتباعه بإنهاء اعتصامهم أمام المنطقة الخضراء، وهو ما أثار التكهنات بشأن تصعيد مقبل قد تشهده بغداد.

ودعت قيادة العمليات المشتركة، المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء.

وقالت، في بيان، إنها ”التزمت أعلى درجات ضبط النفس والتعامل الأخوي لمنع التصادم أو إراقة الدم العراقي، وتؤكد القوات الأمنية مسؤوليتها عن حماية المؤسسات الحكومية والبعثات الدولية والأملاك العامة والخاصة“.

وأضافت أن ”التعاطي مع التظاهرات السلمية يتم من خلال الدستور والقوانين وستقوم القوات الأمنية بواجبها في حماية الأمن والاستقرار“.

وما زالت أعداد الصدريين في المنطقة الخضراء، قليلة مقارنة بتجمعات سياسية نظمها التيار كانت أكبر، فضلاً عن غياب الدعوات للتظاهر أو الالتحاق بمعتصمي الخضراء، من قبل قيادات التيار.

لكن ”أبو رسل العراقي“ وهو أحد أعضاء التيار، علق على اعتزال الصدر قائلاً إن ”هذا لا يعني اعتزالنا نحن الشعب الصدري المقاوم“.

وأضاف أن ”اعتزال الصدر بسبب المؤامرة الكبرى التي أحيكت ضده واشتركت بها جهات تدعي أنها دينية“.

واعتبر صدريون إعلان الحائري الذي وجّه أتباعه بتقليد مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي، بأنه ”انقلاب ديني“ على مرجعيتهم، المتمثلة بالمرجع الديني محمد محمد صادق الصدر، والذي أوصى باتباع الحائري، لكن قرار الأخير، بتقليد خامنئي، أثار ضجة واسعة.

وأعلن الأمين العام لحركة النجباء أكرم الكعبي، التزامه بوصية الحائري، وتقليده خامنئي.