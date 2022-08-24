من هو علي الحاجي الذي هدد بـ"إبادة" موظفي السفارة السعودية في بيروت؟

أثار تهديد شخص مطلوب للسعودية، بـ“إبادة“ كل من في سفارة المملكة في لبنان، تساؤلات حول هويته، ودوافعه من هذا التهديد.

وتداول ناشطون عبر موقع تويتر تسجيلا صوتيا يوجه المتحدث فيه تهديدا بالقتل للعاملين في السفارة السعودية في بيروت.

وقال الرجل في التسجيل إنه ”إذا حدث أي شيء لأي فرد من عائلته فلن يبقى أي موظف في السفارة السعودية على قيد الحياة“، مهددا بأنه ”سيبيد كل من في السفارة السعودية وكل من له صلة بها“.

ويعتقد بأن المتحدث في التسجيل هو السعودي المطلوب لسلطات بلاده، علي بن هاشم بن سلمان الحاجي.

وذكرت وزارة الداخلية اللبنانية أن ”معلومات توفرت لديها ترجح أن المدعو علي بن هاشم بن سلمان الحاجي من الجنسية السعودية هو صاحب التسجيل الصوتي المتداول، ومطلوب للسلطات السعودية بجرائم إرهاب“.

وزعم الحاجي، عبر حسابه في ”تويتر“، أن السلطات السعودية وضعت أطفاله ”قيد الإقامة الجبرية إلى جانب إيقاف جميع خدماتهم والتضييق عليهم“.

وذكر في تغريدة أن هذه الإجراءات جاءت ”بسبب معارضتي لحرب اليمن ومطالبتي بحقوق الشيعة في السعودية“.

وكانت منظمة العفو الدولية أشارت في تغريدة تعود إلى مايو/ أيار الماضي إلى أن ”علي هاشم رجل أعمال سابق وناشط يعيش حالياً في لبنان عقب هروبه من المملكة العربية السعودية في عام 2016“.

بدوره، قال المحلل السياسي اللبناني نضال السبع إن ”المدعو علي بن هاشم بن سلمان الحاجي مواطن سعودي يحمل هوية رقم (1011746342) متهم بجرائم إرهاب وتمويل أنشطة إرهابية داخل المملكة“.

وأضاف السبع في تغريدة: ”هو فار من السعودية ومقيم في لبنان، وينشط في إطار ما يسمى المعارضة السعودية ويشارك في مؤتمرات المعارضة التي تقام في بيروت“.

المدعو علي بن هاشم بن سلمان الحاجي ، مواطن سعودي يحمل هوية رقم (1011746342) متهم بجرائم #ارهاب وتمويل انشطة ارهابية داخل المملكة ، وهو فار من #السعودية ومقيم في #لبنان ، وينشط في اطار ما يسمى المعارضة السعودية ويشارك في مؤتمرات المعارضة التي تقام في #بيروت

2/1 — نضال السبع (@NidalSabeh) August 24, 2022

وكان وزير الداخلية اللبناني طلب من قوات الأمن، يوم الأربعاء، التحقيق في تهديدات بالقتل موجهة للسفارة السعودية في لبنان.

وقال وزير الداخلية بسام مولوي إن الأمر الذي أصدره جاء انطلاقا من حرصه على مصلحة لبنان وأمنه وعلاقاته الطيبة ”مع الدول الشقيقة“ خصوصا السعودية.

وقبل ذلك، شارك السفير السعودي وليد البخاري في بيروت تغريدة تتضمن التسجيل الصوتي.