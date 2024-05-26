هجوم بالعبوات الناسفة يستهدف مطعم KFC وسط بغداد
استهدف مسلحون مجهولون مطعم وكالة KFC وسط العاصمة بغداد بثلاث عبوات ناسفة، ما أدى إلى تضرره بشكل كامل، في وقت كان فيه المطعم تلقى تهديدات على خلفية حرب غزة.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية العراقية لـ "إرم نيوز"، إن "مسلحين مجهولين يستقلون دراجات نارية وبزي عمال توصيل عملوا على وضع ثلاث عبوات ناسفة، فجر اليوم، أمام مطعم تابع لوكالة KFC الأمريكية في شارع فلسطين وسط بغداد، وقاموا بتفجيرها عن بعد".
وأضاف المصدر، أن "العملية أسفرت عن أضرار مادية كبيرة في المطعم دون أي خسائر بشرية"، مشيرًا إلى أن "المطعم قد تلقى تهديدات في وقت سابق، على إثر أحداث غزة".
وهددت فصائل مسلحة لمرات عديدة سلسلة مطاعم KFC التي تم افتتاحها في بغداد بعد الحرب على غزة، فيما شهد افتتاح فرع المطعم في حي الخضراء غربي العاصمة قبل أيام قليلة تظاهرات أمام المطعم تطالب بإغلاقه في يوم افتتاحه متوشحين بالعلم الفلسطيني.