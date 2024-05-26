هجوم بالعبوات الناسفة يستهدف مطعم KFC وسط بغداد

استهدف مسلحون مجهولون مطعم وكالة KFC وسط العاصمة بغداد بثلاث عبوات ناسفة، ما أدى إلى تضرره بشكل كامل، في وقت كان فيه المطعم تلقى تهديدات على خلفية حرب غزة.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية العراقية لـ "إرم نيوز"، إن "مسلحين مجهولين يستقلون دراجات نارية وبزي عمال توصيل عملوا على وضع ثلاث عبوات ناسفة، فجر اليوم، أمام مطعم تابع لوكالة KFC الأمريكية في شارع فلسطين وسط بغداد، وقاموا بتفجيرها عن بعد".