رغم الوعود بفتحه.. لماذا ظل معبر رأس جدير بين تونس وليبيا مغلقًا؟

كشف مصدر أمني تونسي مطلع لـ"إرم نيوز" أن اجتماعًا عقد، اليوم الأحد، بين الجانبين التونسي والليبي لبحث إعادة فتح معبر رأس جدير المغلق منذ أكثر من شهرين إثر اشتباكات بين مجموعات ليبية مسلحة.

وأضاف المصدر أنه لم يتم بعد اتخاذ قرار بإعادة فتح المعبر وسط تكتم شديد عن الأسباب التي تقف خلف استمرار غلق هذا المنفذ الذي يُعد شريانًا حيويًا بالنسبة للتونسيين الذين يتولّون نقل العديد من البضائع من ليبيا إلى بلدهم والليبيين كذلك الذين يتنقلون إلى تونس للسياحة أو للعلاج.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أجرى محادثات هاتفية مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة جدَّدا خلالها "التأكيد على الحرص المشترك على تذليل كل العقبات لإعادة فتح معبر رأس جدير، وتوفير أفضل الظروف للمسافرين في الاتجاهين، وتسهيل الحركة التجارية بين البلدين"، بحسب ما ورد في بيان لرئاسة الجمهورية التونسية.