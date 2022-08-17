القضاء العراقي يرجئ البت بدعوى حل البرلمان إلى الـ30 من أغسطس

أرجأت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الأربعاء، البت بدعوى حل مجلس النواب إلى الـ30 من أغسطس/آب الجاري.

وذكر مصدر قضائي لـ“إرم نيوز“، أن ”المحكمة الاتحادية العليا عقدت اجتماعًا بكامل أعضاء المحكمة للنظر في الدعوى المقامة أمامها بشأن حل مجلس النواب، بسبب إخفاقه في تشكيل الحكومة الجديدة، وتجاوز المدد الدستورية لهذه العملية“.

وبين المصدر أنه ”بعد دراسة الدعوى، قررت المحكمة الاتحادية العليا تأجيل البت بدعوى حل مجلس النواب إلى الثلاثين من أغسطس/آب الجاري، وسيتم بهذا اليوم إصدار قرار نهائي بقبول الدعوى أو رفضها“.

من جانبه، قال المحلل السياسي محمد التميمي، إن ”تأجيل إصدار قرار من قبل المحكمة الاتحادية بشأن دعوى حل البرلمان، هروب من قبل المحكمة من المسؤولية حتى لا تتحمل أي قرار تتخذه، فأي قرار من قبل المحكمة سيغير مجمل خريطة العملية السياسية في العراق“.

وبين التميمي لـ“إرم نيوز“ أن ”تأجيل البت بدعوى حل البرلمان من قبل المحكمة جاء من أجل إعطاء مهلة للقوى السياسية للوصول إلى حلول عبر الحوار، خصوصًا أنه بعد قليل سيكون هناك اجتماع موسع لجميع قادة العراق، دعا إليه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي“.

وأضاف ”لهذا جاء تأجيل البت بالقضية حتى لا تكون المحكمة جزءا من الخلاف السياسي، خصوصًا وأنها متهمة بالوقوف مع أطراف سياسية ضد أطراف أخرى“.

ودخلت الأزمة السياسية في العراق، التي أعقبت تنظيم الانتخابات البرلمانية، شهرها العاشر على التوالي، دون أي بوادر تلوح بالأفق بحل قريب خلال الفترة الحالية، بعد تعليق مجلس النواب عمله إثر سيطرة المئات من أتباع التيار الصدري على مبنى البرلمان.

وتشترط قوى الإطار التنسيقي لحل مجلس النواب، تشكيل حكومة جديدة برئاسة المرشح الذي ستقدمه، بما يعنيه ذلك من انتخاب رئيس للجمهورية، على أن تقود الحكومة الجديدة مرحلة انتقالية، تنتهي بانتخابات مبكرة.