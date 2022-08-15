حكومة الدبيبة ترفض تعيين السنغالي عبد الله باتيلي مبعوثا أمميا إلى ليبيا

ذكرت وسائل إعلام محلية ليبية، أن حكومة الوحدة الوطنية المنتيهة ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة تعترض على ترشيح السنغالي عبد الله باتيلي لمنصب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في البلاد خلف للسلوفاكي يان كوبيتش.

وقبل ساعات من بدء جلسة لمجلس الأمن الدولي، بشأن التعيين ذكرت قناة ”ليبيا الأحرار“ نقلا عن مصدر لم تسمه من وزارة الخارجية في حكومة الدبيبة أن الاعتراض سببه عدم التشاور مع ليبيا بشأن تكليفه.

وأوضح المصدر نفسه أن ”الملف الليبي حساس ويحتاج إلى كفاءة خاصة ونحن لا نرفض أي خيار أفريقي وندعم المرشح الجزائري صبري بوقادوم“.

واستقال كوبيتش قبل أيام من انهيار الانتخابات العامة في ليبيا التي كان مقررا إجراؤها في 24 ديسمببر/كانون الأول الماضي، قبل أن يعين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الدبلوماسية الأمريكية ستيفاني ويليامز مستشارة خاصة للأمم المتحدة في ليبيا.

وغادرت ويليامز مهامها نهاية يوليو/تموز الماضي وسط غموض يلف العملية السياسية في البلاد. واعترضت روسيا والصين مرارا تكليف ويليامز برئاسة البعثة الأممية.

وقالت بكين وموسكو في مناسبات عدة إنهما تدعمان تولي مرشح أفريقي منصب المبعوث الأممي لدى ليبيا وهو ما كان سيزيد من حظوظ باتيلي.

وباتيلي هو دبلوماسي سنغالي ولد عام 1947، وانضم إلى المنظمة الأممية في العام 2014 حيث تم تكليفه بمنصب المبعوث الأممي في وسط أفريقيا.