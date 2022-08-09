السودان.. مقتل 3 نازحين باشتباكات مع مسلحين في دارفور

قُتل 3 أشخاص وجرح آخرون خلال اشتباكات مع مسلحين في إقليم دارفور غرب السودان.

وقال موقع ”دارفور 24″، إن 3 نازحين لقوا مصرعهم وأصيب 5 آخرون من مخيم زمزم للنازحين في اشتباكات مع مسلحين بقرية ”ام هشاب“ جنوب غرب مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور.

وقال عمدة مخيم زمزم أحمد نور، للموقع، إن الاشتباكات وقعت، مساء يوم الإثنين، بين عدد من النازحين الذين خرجوا لإعادة المختطفين وبين الرعاة في منطقة “أم هشاب”، وذلك على بعد 10 كيلومترات غرب المخيم.

وأشار إلى أن الاشتباكات أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص من بينهم رجل مسن، وإصابة 5 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى الفاشر التعليمي، إضافة إلى 3 أشخاص مفقودين.

ويعاني إقليم دارفور من اضطرابات أمنية وصراعات قبلية تغذيها الميليشيات المنفلتة ذات التسليح العالي.

وخلال الأيام الماضية قُتل 18 شخصا وجرح آخرون خلال هجوم مسلح نفذته ميليشيات عابرة للحدود في إقليم دارفور غرب السودان، حسب مصادر محلية.

وقالت المصادر لـ“إرم نيوز“، يوم الجمعة الماضي، إن الهجوم نفذته ميليشيات مسلحة قادمة من دولة تشاد المجاورة لإقليم دارفور على رعاة في منطقة تسمى ”بئر سليبة“ الحدودية، ونهبت كذلك نحو 100 رأس من الإبل عبرت بها الحدود غربًا.

وأكدت المصادر أنه جرى نقل الضحايا إلى مدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور، حيث تم تشييعهم ودفنهم، بحضور نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو ”حميدتي“.

واستدعت وزارة الخارجية السودانية، يوم السبت الماضي، السفير التشادي في الخرطوم، وأبلغته احتجاج السودان على قتل ميليشيات تشادية 18 سودانيًا، في إقليم دارفور.

وسبق ذلك مقتل 5 أشخاص آخرين خلال إطلاق نار بين مجموعتين من قبيلتي الرزيقات والمعاليا شرق دارفور.

كما قتل 4 مواطنين وأصيب اثنان آخران، في حادثتين منفصلتين، في ولايتين شمال وجنوب دارفور، حسب المتحدث باسم المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين آدم رجال.

ومازال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو مستقرا في دارفور منذ نحو شهرين؛ بغرض العمل على استتباب الأمن وإنهاء العنف في الإقليم، حسب تصريحات سابقة له.