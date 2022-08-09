إسرائيل تغتال إبراهيم النابلسي القيادي بكتائب شهداء الأقصى

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي اغتال إبراهيم النابلسي أحد أبرز قادة كتائب شهداء الأقصى في الضفة الغربية، ومن أهم المطلوبين لإسرائيل.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية (كان) أنه تم اغتيال إبراهيم النابلسي قائد كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح، بعد اشتباكات خاضها الجيش الإسرائيلي معه في البلدة القديمة بنابلس.

وذكر موقع ”واللا“ الإسرائيلي أن اغتيال النابلسي جاء بعد حصار منزل عائلته الذي استمر لساعات، تعرض خلالها الجيش الإسرائيلي لإطلاق وابل من الرصاص.

وقالت صحيفة ”يديعوت أحرنوت“ الإسرائيلية، إن شخصا آخر قتِل برفقة النابلسي، مشيرة إلى أنه تم نقل المعلومات حول مكان النابلسي من جهاز الشاباك إلى الجيش بعد أن تم جمع معلومات عنه لفترة طويلة.

وتابعت الصحيفة: ”قام الجيش الإٍسرائيلي بتأمين الطرق المحيطة بالمكان الذي كان يختبئ فيه المطلوب، وعزل المكان وتمت محاصرة المنزل، وطالبت قوات الجيش الإسرائيلي إبراهيم النابلسي بتسليم نفسه قبل قتله“.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن 30 فلسطينيا أصيبوا بالرصاص الحي بينهم 4 بجروح خطيرة، اليوم الثلاثاء، بعد اقتحام قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس.

وأشارت إلى أن الجيش الإٍسرائيلي حاصر إحدى البنايات في المنطقة؛ ما أدى إلى اندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة 30 مواطنا بالرصاص الحي، إحداها بالصدر وصفت بالخطيرة جدا و3 خطيرة، كما منعت قوات الجيش طواقم الإسعاف من الوصول إلى إحدى الإصابات.

وإبراهيم النابلسي أحد أبرز المطلوبين للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، وسبق أن نجا أكثر من مرة من الاغتيال بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي لمناطق في نابلس وجنين.