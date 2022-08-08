وفد أممي يصل غزة لمتابعة وقف إطلاق النار

وصل وفد من الأمم المتحدة، يوم الإثنين، إلى قطاع غزة، في إطار متابعة تنفيذ وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ الليلة الماضية، بعد وساطة مصرية.

ونقلت صحيفة ”القدس“ الفلسطينية عن مصادر لم تكشف هويتها، قولها إن ”وفدا أمميا دخل قطاع غزة عبر معبر إيرز، في مهمة تأكيد تطبيق وقف إطلاق النار“.

وأضافت المصادر أن ”الوفد الأممي سيطلع على آثار العملية العسكرية الإسرائيلية“، مشيرة إلى أنه ”لم يُعرف فيما إذا كان الوفد سيلتقي بأي من قيادات الفصائل الفلسطينية بغزة“.

وفي السياق، أشارت الصحيفة إلى أن ”وفدا أمنيا مصريا يتواجد لدى الجانب الإسرائيلي، لمتابعة قضية الأسير خليل عواودة، المضرب عن الطعام منذ 148 يوما، احتجاجا على اعتقاله الإداري من قبل إسرائيل“.

وأوضحت الصحيفة أن ”الوفد المصري سيتابع تنفيذ شروط اتفاق وقف إطلاق النار، خاصة فيما يتعلق بنقل الأسير عواودة إلى مستشفى مدني عام لتلقي العلاج فيه، تمهيدا لإعلان فك إضرابه عن الطعام“.

وأضافت: ”ستعمل مصر على إطلاق سراح العواودة بعد تحسن صحته وتلقيه العلاج داخل أحد المستشفيات المدنية الإسرائيلية“.

ودخلت التهدئة حيز التنفيذ الليلة الماضية، بجهود مصر التي توسطت لوقف إطلاق النار بين حركة الجهاد الإسلامي وإسرائيل.

وأكدت حركة ”الجهاد“ أنها وضعت شروطا لتحقيق التهدئة منها الإفراج عن عواودة، ثم لاحقا العمل من أجل الإفراج عن القيادي بالحركة بسام السعدي.

وفي السياق ذاته، وصلت إلى قطاع غزة منسقة الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية لين هاستينغز، للاطلاع على الأوضاع الإنسانية خاصة بعد انتهاء العملية العسكرية.