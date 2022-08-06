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أخبار

أفغانستان.. انفجار يهز كابول ومخاوف من إصابة الكثيرين
تاريخ النشر: 06 أغسطس 2022 13:04 GMT
تاريخ التحديث: 06 أغسطس 2022 13:05 GMT

أفغانستان.. انفجار يهز كابول ومخاوف من إصابة الكثيرين

قال شهود إن قنبلة انفجرت في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم السبت، وأضافوا أن هناك مخاوف من إصابة الكثيرين. ووقع الانفجار في شارع تجاري مزدحم بالجانب الغربي من

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المصدر: رويترز

قال شهود إن قنبلة انفجرت في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم السبت، وأضافوا أن هناك مخاوف من إصابة الكثيرين.

ووقع الانفجار في شارع تجاري مزدحم بالجانب الغربي من المدينة حيث يجتمع عادة أفراد الطائفة الشيعية المسلمة في البلاد.

وأظهرت لقطات فيديو نُشرت على الإنترنت سيارات إسعاف تهرع إلى مكان الحادث القريب أيضا من محطات للحافلات.

ولم تعلن أي جماعة مسلحة مسؤوليتها حتى الآن عن الهجوم الذي جاء قبل احتفال عاشوراء الذي يحيي فيه الشيعة ذكرى استشهاد الحسين حفيد النبي محمد.

وقُتل ما لا يقل عن ثمانية في حين أصيب 18 في كابول، أمس الجمعة؛ في تفجير نفذه تنظيم داعش.

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