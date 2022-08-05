السودان.. مقتل 18 شخصًا في كمين مسلح بإقليم دارفور

قُتل 18 شخصاً وجرح آخرون خلال هجوم مسلح نفذته ميليشيات عابرة للحدود في إقليم دارفور غربي السودان، بحسب مصادر محلية.

وقالت المصادر لـ“إرم نيوز“، اليوم الجمعة، إن الهجوم نفذته ميليشيات مسلحة قادمة من دولة تشاد المجاورة لإقليم دارفور على رعاة في منطقة تسمى ”بئر سليبة“ الحدودية، ونهبت كذلك نحو 100 رأس من الإبل عبرت بها الحدود غربًا.

وأكدت المصادر أنه جرى نقل الضحايا إلى مدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور، حيث تم تشييعهم ودفنهم، اليوم الجمعة، بحضور نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان حميدتي، المتواجد هذه الأيام في إقليم دارفور.

وطالب حميدتي خلال مخاطبته أهالي الضحايا بضبط النفس وعدم التجمهر لتتبع الأثر عبر ما يعرف بـ“الفزع الأهلي“، داعيًا إلى ترك القضية للدولة حتى تستطيع اتخاذ الإجراءات اللازمة لرد الحقوق وحفظ الأمن.

وأشار إلى أنه ”طلب من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الدعوة لعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن والدفاع؛ لبحث تطورات الأوضاع الأمنية في إقليم دارفور“.

وأوضح حميدتي أن ”هناك قرارات حاسمة ستتخذ بشأن الحدود خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن والدفاع الذي سيعقد اليوم الجمعة، على ضوء التطورات الأمنية التي راح ضحيتها 18 فردا من المواطنين السودانيين وعدد من الجرحى“.

وذكر حميدتي أن تكرار حوادث الاعتداءات على المواطنين في الحدود السودانية التشادية يقع ضمن مسؤولية القوات العسكرية المشتركة بين البلدين.

وتأتي هذه الحادثة بعد ساعات من إعلان الشرطة السودانية مقتل 5 عسكريين بينهم ضابط إثر تعرضهم لكمين مسلح في ولاية وسط دارفور غرب البلاد.

وقال المكتب الصحفي للشرطة السودانية، في بيان في وقت سابق من اليوم الجمعة، إن ”قوة أمنية مشتركة من الجيش، والشرطة، والدعم السريع، تعرضت مساء أمس الخميس لهجوم غادر من قوات متفلتة مسلحة خارجة عن القانون بمنطقة رقبة الجمل في ولاية وسط دارفور“.

وأوضح البيان أن القوة كانت متحركة وفقًا لتوجيهات تقضي بتحريك مركبات عسكرية تضم قوات مشتركة من القوات المسلحة والشرطة والدعم السريع لمنطقة ”رقبة الجمل“، في مهمة رسمية.

وأشار إلى أنه ”أثناء تحرك القوة في مسارها تم نصب كمين لها من قبل مجموعات متفلتة مما دعا القوة للتعامل والاشتباك معها، حيث أسفرت العملية عن مقتل خمسة نظاميين، من بينهم ملازم أول شرطة، وإصابة آخرين بجروح متفاوتة“.

ويعاني إقليم دارفور من اضطرابات أمنية وصراعات قبلية تغذيها الميليشيات المنفلتة ذات التسليح العالي، بينما لم يفلح اتفاق جوبا للسلام بالسودان في وقف العنف في الإقليم المأزوم.

وما زال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو الشهير بحميدتي مستقرا في دارفور منذ نحو شهرين؛ بغرض العمل على استتباب الأمن وإنهاء العنف في الإقليم، حسب تصريحات سابقة له.