بغد اغتيال تيسير الجعبري.. فصائل فلسطينية تنهي الوساطة المصرية مع إسرائيل

أعلنت الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية، اليوم الجمعة، إنهاء العمل بالوساطة المصرية مع إسرائيل، وذلك على خلفية القصف الإسرائيلي على غزة واغتيال أحد قادة حركة الجهاد الإسلامي.

وقال ”أبومجاهد“ المتحدث باسم الغرفة المشتركة إن ”العدو غدر بالوساطة المصرية فنحن من هنا نقول لا وساطة بعد هذه اللحظة“.

من جهته، قال داوود شهاب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي إن ”إسرائيل غدرت بالوساطة المصرية وردنا سيكون بعدم الاستسلام أمام هذه السياسات العدوانية التي ينتهجها الاحتلال“.

وأضاف في تصريح إذاعي إننا ”لن نتهاون في الرد على العدوان الإسرائيلي الذي يعد إعلان حرب على الشعب الفلسطيني، والرد سيكون خلال الساعات المقبلة قوياً وعلى حجم الجريمة، والدم الفلسطيني لن يكون سلما يصعد قادة الاحتلال عبره إلى سدة الحكم في الكيان الصهيوني“.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي نفذ قصفاً على شقة سكنية في برج الشفاء بمدينة غزة ما أسفر عن اغتيال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي تيسير الجعبري.

وأسفر القصف الإسرائيلي بحسب وزارة الصحة الفلسطينية إلى استشهاد 8 فلسطينيين، بينهم طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، وإصابة 44 آخرين بجراح مختلفة.

وتأتي العملية الإسرائيلية بعد أيام من استنفار واسع على حدود القطاع تحسبًا لرد من الحركة على اعتقال القيادي في الجهاد الإسلامي بسام السعدي من مخيم جنين في الضفة الغربية.