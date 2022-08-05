استجابة لمطالب الصدر.. الحلبوسي يؤيد حل البرلمان العراقي وإجراء انتخابات مبكرة

أعلن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، تأييده دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.

وقال الحلبوسي في بيان: ”مجلس النواب ممثل الشعب، وتلك الجماهير التي احتشدت هي جزء من كيانه وضميره، والتي لا يمكن بأي حال إغفال إرادتها في الانتخابات المبكرة التي دعا إليها سماحة السيد مقتدى الصدر“.

وأضاف الحلبوسي ”نؤيد المضي بانتخابات نيابية ومحلية خلال مدة زمنية متفق عليها؛ للشروع مجددًا بالمسيرة الديمقراطية تحت سقف الدستور والتفاهم، بما ينسجم مع المصلحة الوطنية العليا للبلاد“.

ومنذ السبت الماضي، يعتصم آلاف من أنصار الصدر في البرلمان العراقي استجابة لدعوة زعيمهم، الذي طالب أخيرًا بحل البرلمان العراقي وإعادة الانتخابات المبكرة، وهي دعوة لم تلقَ استجابة واسعة من مختلف الأوساط السياسية، خاصة أن الأحزاب الفائزة في البرلمان، يصعب تخليها عن مكتسباتها السياسية والعودة إلى نقطة الصفر.

وجاء موقف الحلبوسي، كأول إعلان رسمي من القوى السنية على مطالب الصدر.

ونصت المادة 64 من الدستور على أن مجلس النواب يحل بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه (النصف + 1)، ويكون ذلك بطريقتين، الأولى طلب من ثلث الأعضاء، أي طلب تحريري إلى رئيس مجلس النواب موقع من 110 نواب، أما الطريقة الثانية، فهي طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية.

وبما أن رئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي، انتهت فترة ولايته، كما أن رئيس الجمهورية برهم صالح انتهت ولايته كذلك، فإن الخيار الوحيد لحل البرلمان، سيكون بيد المجلس ورئيسه محمد الحلبوسي.

وبترشيح القيادي في حزب الدعوة محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة المقبلة، فإن المشهد السياسي في العراق اتجه نحو مزيد من التصعيد؛ بسبب غياب الصدر عن هذا الترشيح، خاصة أن السوداني محسوب على فريق رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.

ودعا الصدر قبل أيام إلى تغيير جذري للنظام السياسي والدستور، بينما طالب المؤسسة العسكرية والعشائر بالانضمام إلى المعتصمين في المنطقة الخضراء التي أعلن ”تحريرها“ بثورة سلمية عفوية، قبل أن يعلن لاحقًا أن هدفه وهو إعادة الانتخابات.