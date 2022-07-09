رئيس الإمارات يوجه بتخصيص 25 مليون دولار لمستشفى في القدس

قالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية ”وام“، اليوم السبت، إن رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وجه بتخصيص 25 مليون دولار لدعم مستشفى فلسطيني في القدس.

وذكرت وام: ”وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ”حفظه الله“ بتخصيص 25 مليون دولار لدعم مستشفى المقاصد في القدس الشرقية لتوسعة نطاق خدماته الطبية للشعب الفلسطيني الشقيق“.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا الدعم يأتي ”ضمن جهود دولة الإمارات المستمرة لدعم قدرات المؤسسات الصحية الفلسطينية، وتلبية متطلبات الشعب الفلسطيني الشقيق في المجالات الإنسانية والمعيشية والصحية والاجتماعية والتعليمية وغيرها“.

وذكرت أن مستشفى المقاصد – الذي تأسس 1968 يعد من أهم المستشفيات في القدس، ويعمل ضمن شبكة مستشفيات القدس الشرقية بـ250 سريرًا، وهو متخصص في إجراء عمليات القلب والعظام والأطفال والبحوث الطبية إضافة إلى الرعاية الصحية الشاملة.