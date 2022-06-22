المرصد السوري: إصابة عنصر في المخابرات الجوية إثر انفجار في درعا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، فجر الخميس، بإصابة عنصر في المخابرات الجوية السورية، جراء انفجار عبوة ناسفة في مدينة درعا جنوبي البلاد.

وقال المرصد في خبر نشره عبر موقعه الإلكتروني، إن ”شخصين أحدهما عنصر في المخابرات الجوية، أصيبا بجروح خطيرة، جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون في سيارة تقلهما قرب المتحف بمحيط دوار الحمامة في مدينة درعا“.

وأضاف المرصد أن أصوات إطلاق رصاص سُمعت عقب التفجير.

وفي السياق، ذكرت وكالة ”رويترز“ نقلا عن وسائل إعلام رسمية سورية، أن دوي انفجار سمع في مدينة درعا. دون مزيد من التفاصيل.

ولفت المرصد، إلى أن حصيلة الاستهدافات في مدينة درعا، بلغت منذ مطلع كانون الثاني/ يناير الماضي، 260 استهدافا جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 214 شخصا، بينهم عسكريون.