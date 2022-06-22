مطار دمشق الدولي يستأنف رحلاته الخميس

أعلنت وزارة النقل السورية، الأربعاء، عزمها استئناف الرحلات الجوية في مطار دمشق الدولي، اعتبارا من يوم غد الخميس، وفق ما ذكرت ”رويترز“ نقلا عن التلفزيون الرسمي.

وكان الوزارة علقت في 10 حزيران/يونيو الجاري، رحلات المطار بعد قصف إسرائيلي أخرح مدرج الهبوط فيه عن الخدمة وألحق أضرارا بمبنى للركاب.

لكن المرصد السوري لحقوق الإنسان قال آنذاك، إن القصف الإسرائيلي طال مستودعات تابعة لحزب الله اللبناني، وقوات إيرانية في محيط مطار دمشق.

وبحسب المرصد، فإن المدرج المتضرر هو الوحيد الذي كان قيد الخدمة في المطار بعد تضرر المدرج الثاني وتوقفه عن الخدمة جراء ضربات إسرائيلية استهدفت شحنات ومستودعات أسلحة تابعة لمجموعات موالية لإيران في حرم المطار عام 2021.

وبعد 5 أيام من الحادثة، استدعت روسيا السفير الإسرائيلي في موسكو، وعبرت له عن ”قلقها البالغ“ من الضربات الجوية على المطار.

وقالت وزارة الخارجية بعد أن التقى نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، بالسفير الإسرائيلي ألكسندر بن تسفي في موسكو: ”جرى التعبير مجددا عن القلق الشديد إزاء هجوم سلاح الجو الإسرائيلي في العاشر من يونيو على مطار دمشق المدني، والذي دمر المدرج ومعدات الملاحة وعطل حركة الملاحة الجوية المدنية الدولية“.

وأضافت: ”أُبلغ السفير بأن التبرير الذي ورد من الجانب الإسرائيلي بخصوص الضربة.. غير مقنع وبأن موسكو تتوقع إيضاحات إضافية“، وفق ”رويترز“.

ومنذ عدة سنوات، تهاجم إسرائيل ما تصفه بأهداف مرتبطة بإيران في سوريا، حيث تنتشر قوات مدعومة من طهران، بما في ذلك حزب الله اللبناني، لدعم حكومة دمشق.

وبعد التدخل الروسي في الحرب الأهلية السورية عام 2015، أنشأت إسرائيل ”آلية تفادي التضارب“ مع روسيا لمنع تصادم الدولتين دون قصد خلال الضربات الإسرائيلية.