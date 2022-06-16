التحالف الدولي يعلن اعتقال قائد كبير بتنظيم داعش

أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، أن قواته اعتقلت قائدا كبيرا بتنظيم داعش في سوريا، خلال عملية نفذها فجر الخميس.

وقال التحالف في بيانه الذي نشرته وكالة ”رويترز“، إنه ”وفقا للتقديرات، الشخص المعتقل هو صانع قنابل محترف ووسيط أصبح أحد كبار قادة التنظيم في سوريا“، مؤكدا أن العملية لم تسفر عن إصابة مدنيين أو تضرر طائرات.

ولم يذكر التحالف المكان الذي نفذ فيه العملية يوم الخميس.

لكن متحدثا باسم ”الجيش الوطني السوري“ المدعوم من تركيا، قال إن التحالف الدولي نفذ في الساعات الأولى من يوم الخميس عملية إنزال بطائرة هليكوبتر في منطقة بشمال سوريا خاضعة لقوات المعارضة.

وقال المتحدث الرائد يوسف حمود: ”حتى الآن ما زال الوضع غامضا“.

وأضاف أن ”العملية، التي انتهت، تمت قرب قرية الحميرة على بعد بضعة كيلومترات من الحدود التركية“، مشيرا إلى أن طائرات هليكوبتر أمريكية الصنع من طراز تشينوك وبلاك هوك شاركت فيها.

ولفت إلى أن هذه أول عملية إنزال أمريكية بطائرة هليكوبتر في مناطق خاضعة لسيطرة قوات الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا.

ونقلت وكالة ”رويترز“ عن مصدر قالت إنه على صلة بقوات المعارضة في المنطقة، قوله إن اشتباكات اندلعت أثناء العملية.

ويشمل ”الجيش الوطني السوري“ الجماعات التي حاربت قوات الحكومة السورية في الحرب الأهلية التي استمرت 11 عاما.

وينفذ التحالف مداهمات وضربات تستهدف أفرادا في جماعات متشددة ظلت تنفذ هجمات منذ هزيمتها في مضمار القتال قبل ثلاثة أعوام.

وسبق أن نفذت قوات تقودها الولايات المتحدة الأمريكية عمليات إنزال بطائرات هليكوبتر وضربات بطائرات مسيرة في مناطق في شمال سوريا تسيطر عليها قوات كردية موالية لواشنطن، وفي غربي إدلب الذي يسيطر عليه متشددون على صلة بتنظيم القاعدة.

ونفذت قوات خاصة أمريكية عملية إنزال بطائرة هليكوبتر في شباط/ فبراير الماضي غربي محافظة إدلب في منطقة خاضعة لجماعة هيئة تحرير الشام المتشددة أسفرت عن مقتل زعيم تنظيم داعش أبو إبراهيم الهاشمي القرشي.