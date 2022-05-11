استشهاد مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباح اليوم الأربعاء، وفاة مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة متأثرة بنيران الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وحمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، القوات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن وفاة مراسلة الجزيرة.

أمام وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، فقد وصف خبر مقتل شيرين أبو عاقلة الصحفية بقناة الجزيرة بأنه ”حزين“، عارضا إجراء تحقيق مشترك مع السلطة الفلسطينية.

بدورها، قالت قناة الجزيرة إن مراسلتها شيرين أبو عاقلة قتلت ”بدم بارد“ على يد القوات الإسرائيلية في ”جريمة مروعة تنتهك الأعراف الدولية“.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق، أن الصحفية شيرين أبو عاقلة أصيبت خلال تغطيتها لاقتحام قوات من الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين، برصاصة حية في الرأس، وذكرت أن وضعها كان ”حرجا للغاية“. كما أعلنت الوزارة أيضا، إصابة الصحفي علي سمودي برصاصة في ظهره، مؤكدة أن حالته الصحية مستقرة، وتم إخضاعه لتدخل جراحي.

مشاهد جديدة من داخل المستشفى بعد وفاة الصحفية #شيرين_أبو_عاقلة متأثرة بجراحها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في #الضفة_الغربية#إرم_نيوز #جنين pic.twitter.com/1HIc2ZtUnH — إرم نيوز (@EremNews) May 11, 2022

واندلع اشتباك مسلح بين مسلحين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام الأخيرة لحي الجابريات في مخيم جنين بالضفة الغربية، حيث أعاق المسلحون دخول القوات الإسرائيلية هناك.

وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي حاولت اعتقال عدد من المطلوبين خلال اقتحامها لمخيم جنين، إلا أنها فشلت في ذلك.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن قوات الجيش تعرضت لإطلاق نار خلال محاولة اعتقالها عدداً من الفلسطينيين في مخيم جنين وقرب قرية برقين.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يحقق في حادثة تعرض صحفيين فلسطينيين لإطلاق النار، زاعماً أن مصدر النيران التي أصابت الصحفيين قد يكون من مسلحين فلسطينيين.

ونفذ الجيش الإسرائيلي خلال الفترة الأخيرة عمليات اقتحام متكررة لمناطق مختلفة في الضفة الغربية والقدس، لاعتقال أشخاص تقول إسرائيل إنهم على صلة بعمليات متصاعدة في إسرائيل، حيث أدت هذه العمليات إلى مقتل 19 إسرائيلياً خلال شهرين.