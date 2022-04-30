السنوار يتوعد بـ"استباحة" الكنس اليهودية في العالم

حذر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار اليوم السبت، من ”استباحة“ آلاف الكنس اليهودية في العالم، في حال ”تكرر“ دخول عناصر الشرطة الإسرائيلية الى المسجد الأقصى القبلي.

وقال السنوار في كلمة خلال حفل بمناسبة مرور عام على حرب أيار/مايو في غزة ”أقول للعالم أجمع ولقادة الصهاينة إن هذه الصورة (وكان يشير إلى صورة وضعت على المنصة لعناصر من الشرطة الإسرائيلية داخل المسجد الأقصى القبلي) أو صورة مثيلة ممنوع أن تتكرر، من سيأخذ القرار بتكرار الصورة فهو نفسه سيأخذ القرار لاستباحة آلاف الكنس والمعابد اليهودية على امتداد العالم“.

وأضاف السنوار أن ”العدو يريد أن يحول هذه المعركة إلى معركة دينية، نفضل ألا نحول هذه المعركة إلى دينية، لكن إذا أراد ان يحولها المتطرفون إلى معركة دينية فنحن لها وقبلنا التحدي“.

في الأسبوعين الأخيرين، أصيب أكثر من 300 فلسطيني في صدامات مع قوات الأمن الإسرائيلية في باحة المسجد الأقصى بالتزامن مع شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي.

وقال السنوار مخاطبا الفصائل الفلسطينية وأجنحتها العسكرية ”عليكم أن تتجهزوا لمعركة كبيرة إذا لم يكف الاحتلال عن الاعتداء على المسجد الاقصى“ معتبرا أن ”العدو يخطط لتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا كمرحلة أولى تمهيدا لهدمه“.

وأضاف: ”المساس بالقدس والمسجد الأقصى يعني حربا إقليمية دينية وليكن الثمن ما يكون“، لافتا إلى أن ”أمام العالم حاليا فرصة للتحرك للحيلولة دون هذه الحرب التي لا يعرف أين ستذهب“.

وتوقع السنوار ”دخول المستوطنين إلى باحات المسجد الأقصى في ما يسمى بالاستقلال (6 أيار/مايو) أو في يوم القدس عندهم يوم 29 مايو، إن تراخينا سيضيع المسجد الأقصى“.

وكشف السنوار ”أعددنا في حال اعتدي على الأقصى الرشقة الأولى 1111 صاروخا وهذا الرقم يرمز لذكرى استشهاد (الرئيس الراحل ياسر عرفات) أبو عمار، رشقة ابو عمار تخليدا لذكراه وهي ستكون البداية“.

وأعلن السنوار: ”سنبدأ خلال الفترة القادمة في غزة بالتنسيق مع محور القدس (في إشارة للمحور المعروف بأنه يضم إيران وحزب الله وحماس والجهاد الإسلامي وآخرين) بتشغيل الخط البحري لنكسر الحصار، هناك تجهيزات تجري من أجل كسر الحصار البحري، ستدخل بضائعنا وتخرج من بحر غزة رغم أنف كل من يرفض“.

من جهة ثانية، دعا السنوار رئيس القائمة العربية التي لها أربعة أعضاء في الكنيست الإسرائيلي منصور عباس إلى الانسحاب من الحكومة الإسرائيلية.

وتابع: ”أقول لمنصور عباس إن تشكيلكم شبكة أمان لهذه الحكومة التي تأخذ القرار باستباحة الأقصى هو جريمة لا يمكن أن تغفر لكم“.

وكانت قائمة منصور عباس قد قالت إنها ”لا تستطيع السكوت عن ممارسات الاحتلال والاعتداء على أقدس مقدساتنا“.