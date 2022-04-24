مقتل 160 شخصًا خلال أعمال عنف في دارفور

قُتل ما لا يقل عن 160 شخصًا، اليوم الأحد، خلال أعمال عنف في إقليم دارفور المضطرب غرب السودان والذي يشهد نزاعًا منذ عقود، وفق ما أفاد آدم ريغال، المتحدث باسم التنسيقية العامة للاجئين والنازحين في دارفور.

وأوضح المتحدث، أن أعمال العنف هذه بدأت، يوم الجمعة، في كرنك على بعد حوالي 80 كيلومترًا من الجنينة، عاصمة غرب دارفور، حيث قتل 8 أشخاص.

ولا يزال إقليم دارفور غرب السودان يعاني من التوترات، والفلتان الأمني الذي عادة ما يبدأ بحوادث قتل فردية، ويتطور إلى تحشيد قبلي ينتهي بمقتل العشرات من المواطنين.

وتشهد منطقة ”جبل مون“، منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، اشتباكات متقطعة بين ”المجموعات العربية وقبيلة المسيرية جبل“؛ تسببت بمقتل العشرات، ونزوح الآلاف إلى مناطق داخلية، ولجوء آخرين إلى دولة تشاد المجاورة.

ونصت اتفاقية جوبا للسلام، الموقعة بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية، في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، على إنشاء قوة أمنية مشتركة قوامها 12 ألف ضابط وجندي من القوات النظامية وقوات حركات الكفاح المسلح؛ لحماية المدنيين وإعادة الاستقرار في إقليم دارفور.

وكانت الحكومة السودانية، قررت، في ديسمبر الماضي، تشكيل قوة عسكرية رادعة ذات مهام خاصة، من الجيش، والدعم السريع، وقوات الكفاح المسلح، والأمن، والمخابرات العامة، والشرطة، تحت قيادة مشتركة متقدمة مقرها مدينة الفاشر؛ لحسم الفلتان الأمني بالإقليم.

ومنحت القوات ”سلطات واسعة بضبط واحتواء وحسم كل التوترات، وجمع السلاح، وتقديم كل المتفلتين والمتهمين لمحاكم تنشأ لهذا الغرض، وتساعد بفرض سيادة وحكم القانون، الجادة والمساهمة الفاعلة بحماية المدنيين، وتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان“.