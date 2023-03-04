الكشف عن هوية قيادي من داعش قتل بضربة أمريكية في سوريا

وأضاف المرصد: "يشغل أبو سارة منصب أمير الإدارة العامة للولايات في التنظيم، وكان أحد القياديين في تنظيم حراس الدين، ويعتبر الرأس المدبر والحاكم الفعلي للتنظيم".

وكانت القيادة المركزية للجيش الأمريكي قد أعلنت في 17 فبراير الماضي، أن قائدا بارزا في تنظيم داعش قتل في عملية مشتركة نفذتها القوات الأمريكية شمال شرقي سوريا.

وذكرت القيادة في بيان حينها أن "حمزة الحمصي قتل في غارة بواسطة مروحية ضمن عملية مشتركة بين الولايات المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا".

وتعتمد الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير على مثل هذا النوع من العمليات الخاصة، من أجل ملاحقة وتصفية قادة التنظيم الذي تفرق منذ هزيمته عام 2017 إلى خلايا تتحرك في مناطق متفرقة من سوريا والعراق.