وزير الخارجية السوري يزور طهران

ذكرت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء، أن من المقرر أن يصل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، إلى طهران اليوم الأحد، في زيارة تستغرق يومين.

من جانبها، نقلت قناة الميادين اللبنانية، المقربة من إيران، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده، قوله، إن وفدًا سوريًا برئاسة وزير الخارجية فيصل المقداد، يصل إلى طهران مساء اليوم الاحد، تلبية لدعوة من ايران.

ووفقًا لتقارير إيرانية، فإن زيارة الوفد التي تستمر ليومين، ستبحث في تعزيز العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين.

ويضم الوفد السوري إلى جانب المقداد، نائب وزير الخارجية والمغتربين بشار الجعفري، حيث سيلتقي الوفد كبار المسؤولين الإيرانيين، من بينهم وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان.

ولم تبث وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا)، حتى اللحظة، خبر الزيارة.

وهذه هي الزيارة الثانية للمقداد إلى إيران، منذ توليه منصب وزارة الخارجية، خلفًا لوزير الخارجية الراحل، وليد المعلم، والأولى له في ظل الحکومة الإيرانية الجديدة برئاسة إبراهيم رئيسي.

وكان وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، أجرى اتصالًا هاتفيًا، في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت بنظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، تناولا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.

وبحث المقداد، خلال الاتصال، التعاون بين البلدين، اقتصاديًا وسياحيًا، بالإضافة إلى تطوّرات الأوضاع في المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واستقبلت سوريا قبل أيام، وفدًا اقتصاديًا إيرانيًا كبيرًا برئاسة وزير الصناعة والمناجم والتجارة، رضا فاطمي أمين، حيث التقى كبار المسؤولين السوريين، وشارك في افتتاح المعرض الإيراني التخصصي الذي انطلق في مدينة المعارض بدمشق في التاسع والعشرين من الشهر الفائت.

وكان وزير خارجية ايران، زار دمشق في آب/ أغسطس الماضي، ضمن جولته الإقليمية، وذلك بعد أيام من توليه منصب وزير الخارجية، خلفًا لمحمد جواد ظريف.