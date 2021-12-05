الأردن.. السجن 3 سنوات لـ5 مسؤولين بقضية نفاد الأوكسجين من مستشفى السلط

قررت محكمة صلح جزاء عمان، اليوم الأحد، إدانة خمسة مسؤولين حكوميين بقضية نفاد الأوكسجين من مستشفى السلط الحكومي وحبسهم ثلاث سنوات.

وأدين مدير مستشفى السلط الحكومي السابق بجرم التسبب بالوفاة مكررا 10 مرات وتقرر حبسه لمدة ثلاث سنوات، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا).