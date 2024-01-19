بمشاركة إسرائيل ودول عربية.. حرب غزة على طاولة وزراء خارجية أوروبا

يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سلسلة اجتماعات، يوم الإثنين المقبل، مع نظرائهم من إسرائيل والسلطة الفلسطينية ودول عربية بارزة، لبحث الحرب في غزة، وآفاق التوصل إلى تسوية سلمية في المستقبل، حسبما أفاد مسؤولون.

ومن غير المتوقع أن يلتقي وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ونظيره الفلسطيني رياض المالكي، خلال زيارتهما بروكسل.

وسيجتمع وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية مع الوزراء الأوروبيين في بروكسل، وسط مخاوف من احتمال اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط.

وقال دبلوماسيون أوروبيون إن هدفهم هو استطلاع آراء كل جانب بشأن سبل إنهاء العنف على الأرض، والخطوات التالية باتجاه حل طويل الأمد.

ويسعى الاتحاد الأوروبي جاهدًا من أجل اتخاذ موقف موحد بشأن النزاع في غزة، حيث رفض الداعمون المخلصون لإسرائيل، مثل ألمانيا، مطالب دول مثل إسبانيا وإيرلندا بوقف فوري لإطلاق النار.

وشنّت حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، هجومًا مباغتًا على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أسفر عن مقتل حوالي 1140 شخصًا في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، وفقًا لأرقام رسمية.

كما احتُجز خلال الهجوم نحو 250 شخصًا رهائن، ونُقلوا إلى غزة، وأطلِق سراح حوالي 100 منهم خلال هدنة في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ووفق إسرائيل، لا يزال 132 من الرهائن في غزة، ويُعتقد أن 27 منهم لقوا حتفهم.