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سلطان عمان يهنئ بشار الأسد بالفوز في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 30 مايو 2021 13:50 GMT
تاريخ التحديث: 30 مايو 2021 14:10 GMT

سلطان عمان يهنئ بشار الأسد بالفوز في الانتخابات الرئاسية

أفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، اليوم الأحد، بأن سلطان البلاد، السلطان هيثم بن طارق، بعث برقية تهنئة إلى الرئيس السوري بشار الأسد، بمناسبة فوزه في

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المصدر: فريق التحرير

أفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، اليوم الأحد، بأن سلطان البلاد، السلطان هيثم بن طارق، بعث برقية تهنئة إلى الرئيس السوري بشار الأسد، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وجاء في تغريدة على حساب الوكالة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”السلطان هيثم بن طارق يبعث برقية تهنئة إلى الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية لفترة رئاسية جديدة“.

وفاز بشار الأسد بولاية رئاسية جديدة، بنسبة 95.1% من التصويت، في انتخابات أجريت الخميس الماضي، وقاطعتها المعارضة، واعتبرت دول غربية أنها تفتقر للشفافية والنزاهة.

ويمنح الفوز بشار الأسد (55 عاما) سبع سنوات أخرى في السلطة، ويمدد حكم عائلته إلى حوالي ستة عقود، حيث قاد والده حافظ سوريا 30 عاما حتى وفاته في عام 2000.

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