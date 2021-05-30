سلطان عمان يهنئ بشار الأسد بالفوز في الانتخابات الرئاسية

أفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، اليوم الأحد، بأن سلطان البلاد، السلطان هيثم بن طارق، بعث برقية تهنئة إلى الرئيس السوري بشار الأسد، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وجاء في تغريدة على حساب الوكالة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”السلطان هيثم بن طارق يبعث برقية تهنئة إلى الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية لفترة رئاسية جديدة“.

جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظـم – حفظه الله ورعاه – يبعث برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا للجمهورية لفترة رئاسية جديدة. pic.twitter.com/KH9R9ew9V0 — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) May 30, 2021

وفاز بشار الأسد بولاية رئاسية جديدة، بنسبة 95.1% من التصويت، في انتخابات أجريت الخميس الماضي، وقاطعتها المعارضة، واعتبرت دول غربية أنها تفتقر للشفافية والنزاهة.

ويمنح الفوز بشار الأسد (55 عاما) سبع سنوات أخرى في السلطة، ويمدد حكم عائلته إلى حوالي ستة عقود، حيث قاد والده حافظ سوريا 30 عاما حتى وفاته في عام 2000.