حماس تشكر إيران على تقديم السلاح والمال لها خلال المواجهات مع إسرائيل

وجه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية اليوم الجمعة، الشكر لإيران على تزويدها الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة بالمال والسلاح.

وقال هنية في كلمة اليوم الجمعة، ”أوجه الشكر للذين قدموا المال والسلاح للمقاومة، إيران لم تبخل عن مد المقاومة بالمال والسلاح والتقنيات“.

كما وجه الشكر لمصر، التي كانت تبذل جهوداً لوقف التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأكد هنية أن ”المقاومة“ التي وصفها بـ“الباسلة“ سجلت نصراً عظيماً إستراتيجياً مركّباً، وأن ما تحقق هو نصر إلهي رباني بعدما انتفضت غزة لتدافع عن القدس“، حسب تعابيره.

وأوضح أن ”الهزيمة ستترك تداعيات كبيرة على مؤسسات الاحتلال الأمنية والعسكرية وعلى مستقبل وجوده على أرضنا، وهذه المعركة لها ما بعدها والقدس هي محور الصراع“.

وأضاف هنية إن ”مرحلة ما بعد سيف القدس ليست كما قبلها وهي ستشهد الكثير من بناء الإستراتيجيات الجديدة“، مضيفاً ”سنحتاج إلى جهد كبير لبناء وحدة وطنية حقيقية انطلاقا من نتائج هذه المعركة“.

وأشار هنية إلى ضرورة تعزيز العلاقة مع المجتمع الدولي، مضيفًا: ”قد رأينا تغييراً كبيراً في المجتمعات الأوروبية والغربية“.