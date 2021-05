ردود فعل عالمية على الهدنة بين إسرائيل وحماس

توالت ردود الفعل العالمية على الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس، التي أنهت مواجهات تُعد من أعنف المعارك بينهما منذ سنوات.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أن القادة الإسرائيليين والفلسطينيين تقع على عاتقهم مسؤولية تتجاوز استعادة الهدوء، وتتمثل في بدء حوار جاد لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع.

وقال: ”غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية، وينبغي بذل كل جهد لتحقيق مصالحة وطنية حقيقية تنهي الانقسام“.

بدوره، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: ”ما زلنا ملتزمين بالعمل مع الأمم المتحدة وغيرها من الجهات الدولية النافذة؛ لتقديم مساعدة إنسانية عاجلة وحشد الدعم الدولي لسكان غزة ولجهود إعادة إعمار غزة“.

وأكد بايدن: ”أعتقد أن الفلسطينيين والإسرائيليين، على حد سواء، يستحقون أن يعيشوا في أمن وأمان، وأن ينعموا بدرجات متساوية من الحرية والازدهار والديمقراطية“.

وأضاف: ”ستواصل إدارتي دبلوماسيتنا الهادئة الراسخة لتحقيق هذه الغاية. وأعتقد أن لدينا فرصة حقيقية لإحراز تقدم، وأنا ملتزم بالعمل على ذلك“.

من جهته، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي: ”تلقيت بسعادة بالغة المكالمة الهاتفية من الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي تبادلنا خلالها الرؤى حول التوصل لصيغة تهدئة للصراع الجاري بين إسرائيل وقطاع غزة. وقد كانت الرؤى بيننا متوافقة حول ضرورة إدارة الصراع بين كافة الأطراف بالطرق الدبلوماسية“.

بدوره، أعرب مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، ترحيبه بالاتفاق قائلا: ”أرحب بوقف إطلاق النار بين غزة وإسرائيل، وأتقدم بأحر التعازي لضحايا العنف وذويهم. وأثني على مصر وقطر للجهود التي جرت بالاتصال الوثيق مع الأمم المتحدة للمساعدة في استعادة الهدوء. أعمال بناء فلسطين يمكن أن تبدأ“.

وأكدت السفيرة الأمريكية إلى الأمم المتحدة ليندا توماس-جرينفيلد: ”الآن، يجب أن نحول تركيزنا نحو تحقيق تقدم ملموس بدرجة أكبر باتجاه السلام الدائم. ويجب أن نعمل معا لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة على الأرض، والتي هي -في الواقع- هائلة في غزة“.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب: ”أرحب بنبأ وقف إطلاق النار في إسرائيل وغزة. على كل الأطراف العمل على صمود وقف إطلاق النار وإنهاء الدائرة غير المقبولة من العنف وفقدان حياة المدنيين.. تواصل المملكة المتحدة دعم الجهود لتحقيق السلام“.

I welcome news of a ceasefire in Israel and Gaza. Leaders in the region must now work to find a durable solution to the Israeli-Palestinian conflict that prevents terrorism, ends the cycle of violence and delivers a sustainable and just peace.

وفي تغريدة على حسابه في تويتر، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: ”أرحب بأخبار وقف إطلاق النار في إسرائيل وغزة. يجب على القادة في المنطقة الآن العمل على إيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني يمنع الإرهاب، ويضع حدا لدوامة العنف، ويوفر سلاما مستداما وعادلا“.

I welcome the cease-fire that came into force today at 2am between Israel and Hamas.

I urge both sides to consolidate it and stabilise the situation in the long term.

Only a political solution will bring lasting peace and security to all.

