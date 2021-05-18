قمة مصرية أردنية فرنسية عبر الفيديو لوقف التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي مع الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والفرنسي إيمانويل ماكرون ”جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة“، بحسب قناة ”المملكة“ الأردنية.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء نقلت وكالة ”رويترز“ عن بيان للإليزيه أن الرئيس ماكرون، ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، سيجريان مباحثات عبر الفيديو مع الملك عبد الله الثاني، سعيًا لوساطة في التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين ”مع هدف تحقيق وقف إطلاق نار سريع، وتجنّب توسع النزاع“.

وكان ماكرون ناقش أمس الإثنين، مع نظيره المصري الموجود في باريس المسألة، وأعلن نيّتهما المشتركة طلب مساندة من الأردن، لإجراء وساطة في النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين.