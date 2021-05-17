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إسرائيل تغتال حسام أبوهربيد قائد لواء شمال غزة في الجهاد الإسلامي (صور وفيديو)
تاريخ النشر: 17 مايو 2021 9:51 GMT
تاريخ التحديث: 17 مايو 2021 10:55 GMT

إسرائيل تغتال حسام أبوهربيد قائد لواء شمال غزة في الجهاد الإسلامي (صور وفيديو)

أفادت مصادر فلسطينية ومسؤول في حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الإثنين، بأن الاحتلال الإسرائيلي اغتال حسام أبوهربيد قائد لواء شمال غزة في "سرايا القدس" الجناح

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المصدر: فريق التحرير

أفادت مصادر فلسطينية ومسؤول في حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الإثنين، بأن الاحتلال الإسرائيلي اغتال حسام أبوهربيد قائد لواء شمال غزة في ”سرايا القدس“ الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي.

بدوره، أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر ”تويتر“ أنه تم ”القضاء على المدعو حسام أبو هربيد قائد لواء شمال قطاع غزة في حركة الجهاد الإسلامي“، ونشَر مقطعا يُظهر لحظة الاستهداف.

في الإطار ذاته، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، باستشهاد 3 أشخاص كانوا داخل سيارة مدنية عند مفترق أبوحصيرة وسط مدينة غزة.

وقال شهود عيان، إن مقاتلات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي أغارت على منطقة مفترق أبوحصيرة واستهدفت سيارة مدنية.

وأضاف الشهود أنه تم انتشال عدد من الشهداء من داخل السيارة فيما أصيب آخرون إصابات متفاوتة، في وقت أكد فيه البعض أن مقاتلات الاحتلال قصفت المكان ذاته مرتين بعد تجمع السكان لانتشال الشهداء والمصابين.

بالتزامن مع ذلك، قال أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة، في تصريح متلفز، إن ما يحدث غرب غزة مجزرة حقيقية ضد المدنيين، ويجري انتشال الجرحى بعد قصف إسرائيلي على منازل المدنيين.

وأضاف أن أحدث حصيلة لإجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بلغت 198 شهيدا من بينهم 58 طفلا و 35 سيدة و 1300 إصابة بجروح مختلفة، حتى منتصف يوم الإثنين.

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