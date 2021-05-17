إسرائيل تغتال حسام أبوهربيد قائد لواء شمال غزة في الجهاد الإسلامي (صور وفيديو)

أفادت مصادر فلسطينية ومسؤول في حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الإثنين، بأن الاحتلال الإسرائيلي اغتال حسام أبوهربيد قائد لواء شمال غزة في ”سرايا القدس“ الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي.

اغتيـال قائد لواء الشمال في سـرايا القــدس حسام أبو هربيد خليفة بهاء أبو العطا.#شبكة_الإعلام_المقاوم pic.twitter.com/mgGmqv0pb5 — mushtaq19966 (@mushtaq19966) May 17, 2021

بدوره، أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر ”تويتر“ أنه تم ”القضاء على المدعو حسام أبو هربيد قائد لواء شمال قطاع غزة في حركة الجهاد الإسلامي“، ونشَر مقطعا يُظهر لحظة الاستهداف.

#عاجل القضاء على المدعو حسام أبو هربيد قائد لواء شمال قطاع غزة في حركة الجهاد الاسلامي pic.twitter.com/2w7M4VkK33 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 17, 2021

في الإطار ذاته، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، باستشهاد 3 أشخاص كانوا داخل سيارة مدنية عند مفترق أبوحصيرة وسط مدينة غزة.

وقال شهود عيان، إن مقاتلات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي أغارت على منطقة مفترق أبوحصيرة واستهدفت سيارة مدنية.

#صور| السيارة التي قصفها الاحتلال على مفترق أبوحصيرة غرب #غزة تصوير: عطية درويش pic.twitter.com/vTY9bYtEQf — المقدسي للإعلام (@AlmakdesyMedia) May 17, 2021

وأضاف الشهود أنه تم انتشال عدد من الشهداء من داخل السيارة فيما أصيب آخرون إصابات متفاوتة، في وقت أكد فيه البعض أن مقاتلات الاحتلال قصفت المكان ذاته مرتين بعد تجمع السكان لانتشال الشهداء والمصابين.

*🇵🇸وزارة الصحة-قطاع غزة||*

*تحديث لاجمالي ضحايا العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة* الاثنين 17/5/2021

الساعة 12:30 ظهرا 🚨 198 شهيد من بينهم 58 طفل و 35 سيدة و 1300 اصابة بجراح مختلفة — د.أشرف القدرة (@press221) May 17, 2021

بالتزامن مع ذلك، قال أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة، في تصريح متلفز، إن ما يحدث غرب غزة مجزرة حقيقية ضد المدنيين، ويجري انتشال الجرحى بعد قصف إسرائيلي على منازل المدنيين.

وأضاف أن أحدث حصيلة لإجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بلغت 198 شهيدا من بينهم 58 طفلا و 35 سيدة و 1300 إصابة بجروح مختلفة، حتى منتصف يوم الإثنين.