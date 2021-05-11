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السودان.. قوات الأمن تفرق تجمعًا لإحياء الذكرى الثانية لفض اعتصام القيادة العامة (فيديو)
تاريخ النشر: 11 مايو 2021 20:45 GMT
تاريخ التحديث: 11 مايو 2021 21:45 GMT

السودان.. قوات الأمن تفرق تجمعًا لإحياء الذكرى الثانية لفض اعتصام القيادة العامة (فيديو)

فرقت قوات نظامية سودانية مساء اليوم الثلاثاء، مئات المشاركين في الذكرى الثانية لاعتصام القيادة العامة في وسط الخرطوم، باستخدام الرصاص الحي والصوتي والغاز المسيل

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المصدر: يحيى كشة-إرم نيوز

فرقت قوات نظامية سودانية مساء اليوم الثلاثاء، مئات المشاركين في الذكرى الثانية لاعتصام القيادة العامة في وسط الخرطوم، باستخدام الرصاص الحي والصوتي والغاز المسيل للدموع.

ولاحقت السلطات عشرات الشباب في شارع النيل قبالة القيادة العامة للجيش، وضربتهم بالسياط والهروات لتفريق التجمعات ما أدى إلى إرباك ووقف الحركة المرورية في الشارع الرئيس بالعاصمة الخرطوم.

وتحسب الجيش قبل يوم من إعلان قوى سياسية ومدنية وتجمعات شبابية إحياء ذكرى فض الاعتصام الثانية، بإغلاق القيادة العامة للجيش وسط العاصمة.

ولم يصدر عن الجيش أو الحكومة أي تعليق حتى الآن بشأن فض تجمع المشاركين في الذكرى الثانية لاعتصام القيادة.

ووقعت حادثة فض اعتصام القيادة قبل عامين بعد الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير في نيسان/أبريل من العام قبل الماضي، ما أدى إلى مقتل نحو مائة وإصابة خمسمائة، بحسب إحصاءات رسمية.

وتحقق السلطات منذ عامين بواسطة لجنة يرأسها القانوني نبيل أديب لتقديم المتورطين والجناة في حادثة فض اعتصام القيادة إلى العدالة.

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