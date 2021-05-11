السودان.. قوات الأمن تفرق تجمعًا لإحياء الذكرى الثانية لفض اعتصام القيادة العامة (فيديو)

فرقت قوات نظامية سودانية مساء اليوم الثلاثاء، مئات المشاركين في الذكرى الثانية لاعتصام القيادة العامة في وسط الخرطوم، باستخدام الرصاص الحي والصوتي والغاز المسيل للدموع.

ولاحقت السلطات عشرات الشباب في شارع النيل قبالة القيادة العامة للجيش، وضربتهم بالسياط والهروات لتفريق التجمعات ما أدى إلى إرباك ووقف الحركة المرورية في الشارع الرئيس بالعاصمة الخرطوم.

القوات السودانية تفرق مئات المشاركين في الذكرى الثانية لاعتصام القيادة العامة بوسط #الخرطوم بالرصاص والغاز المسيل للدموع #إرم_نيوز #السودان pic.twitter.com/d90283i5gb — إرم نيوز (@EremNews) May 11, 2021

وتحسب الجيش قبل يوم من إعلان قوى سياسية ومدنية وتجمعات شبابية إحياء ذكرى فض الاعتصام الثانية، بإغلاق القيادة العامة للجيش وسط العاصمة.

ولم يصدر عن الجيش أو الحكومة أي تعليق حتى الآن بشأن فض تجمع المشاركين في الذكرى الثانية لاعتصام القيادة.

ووقعت حادثة فض اعتصام القيادة قبل عامين بعد الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير في نيسان/أبريل من العام قبل الماضي، ما أدى إلى مقتل نحو مائة وإصابة خمسمائة، بحسب إحصاءات رسمية.

وتحقق السلطات منذ عامين بواسطة لجنة يرأسها القانوني نبيل أديب لتقديم المتورطين والجناة في حادثة فض اعتصام القيادة إلى العدالة.