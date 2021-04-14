تشاووش أوغلو: سنبدأ مرحلة جديدة مع مصر تتضمن الاجتماعات والزيارات

نسبت وسائل إعلام تركية لوزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو القول أمس الأربعاء إن بلاده ستبدأ مرحلة جديدة مع مصر تتضمن تبادل الزيارات والاجتماعات بين المسؤولين.

وقال تشاووش أوغلو ردا على أسئلة الصحفيين أمس إن ”مرحلة جديدة تبدأ في العلاقات مع مصر، وستحدث زيارات متبادلة، وسيكون هناك اجتماع مع مصر على مستوى نواب الوزراء والدبلوماسيين وسيتم تعيين سفير“.

وأضاف أن موعد ذلك لم يتحدد بعد و“يمكننا مناقشته في المرحلة المقبلة“.

وكانت وزارة الخارجية التركية قد أعلنت في وقت سابق أن وزيري خارجية تركيا ومصر تحدثا هاتفيا، في أول اتصال مباشر بينهما منذ أن بدأت تركيا مساعي لتحسين العلاقات المتوترة بين البلدين.

وقالت تركيا الشهر الماضي إنها استأنفت اتصالاتها الدبلوماسية مع مصر وترغب في تحسين التعاون بعد توتر دام سنوات منذ أن عزل الجيش المصري في عام 2013 الرئيس آنذاك محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين والذي كان مقربا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبدأ التقارب المصري التركي خلال الفترة الأخيرة بطريقة غير مسبوقة، لكنها بطيئة ولم تشهد التسارع الذي بدا أنها ستنتهجه، عقب حدوث اختراقات بارزة.