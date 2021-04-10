إعادة انتخاب إسماعيل جيله رئيسا لجيبوتي

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعيد انتخاب رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل عمر جيله، لولاية خامسة مدتها خمس سنوات، ونال 98,58% من الأصوات، بحسب النتائج المؤقتة التي أعلنها وزير الداخلية مؤمن أحمد شيخ مساء الجمعة.

وقال الوزير عبر التلفزيون العام إن ”الرئيس إسماعيل عمر جيله يحصل على 167.535 صوتا، أي 98,58% (…) هذه هي النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية في 9 نيسان/أبريل 2021″، موضحا أن النتائج النهائية ستصدر قريبا عن المجلس الدستوري.

وأدلى الناخبون في جيبوتي الجمعة بأصواتهم لانتخاب رئيس لهم في هذا البلد الاستراتيجي الصغير الواقع في القرن الأفريقي.

وفي مواجهة جيله، بدت فرص فوز المرشح الوحيد المنافس زكريا إسماعيل فارح (56 عاما) وهو رجل أعمال حديث العهد في السياسة، ضئيلة.

ودُعي حوالى 215 ألف ناخب مسجّل (من أصل 990 ألف نسمة) بين الساعة 06,00 و19,00 (03,00 و16,00 ت غ) للتصويت في أحد مراكز الاقتراع الـ529 في البلاد، ومعظمها تقع في العاصمة جيبوتي.

ظهر الجمعة، أدلى عمر جيله الذي كان يرتدي ملابس تقليدية، بصوته وكان يرافقه عدد من المسؤولين والقادة الأمنيين والصحافيين. وقال إنه ”واثق جداً جداً“، في تصريح مقتضب باللغة الفرنسية.

وأضاف إن التصويت ”جرى بظروف جيدة (…) الآن سننتظر النتائج“.

وترشح جيله الذي يحكم البلاد منذ 22 عاماً، لولاية خامسة وأخيرة نظرياً على رأس البلاد التي تتمتع بموقع استراتيجي على حدود إفريقيا وشبه الجزيرة العربية.

وبموجب الدستور الذي لا يسمح لمن تجاوز الخامسة والسبعين من العمر الترشح للانتخابات. ويفترض أن يكون هذا الاقتراع الأخير للرئيس جيله الذي سيكون قد تجاوز هذا السن في 2026.