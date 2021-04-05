الديوان الملكي الأردني: الأمير حمزة أكد التزامه بنهج الأسرة الهاشمية

قال الديوان الملكي الأردني، اليوم الإثنين، إن الأمير حمزة بن الحسين أكد التزامه بنهج الأسرة الهاشمية، بعد إيكال موضوع الأزمة الأخيرة في الأردن، إلى عمه الأمير الحسن.

وقال الديوان في تغريدة له: ”في ضوء قرار جلالة الملك عبدالله الثاني في التعامل مع موضوع سمو الأمير حمزة ضمن إطار الأسرة الهاشمية، أوكل جلالته هذا المسار لعمه، سمو الأمير الحسن“.

وأضاف الديوان: أن الأمير الحسن ”تواصل بدوره مع الأمير حمزة، وأكد الأمير حمزة بأنه يلتزم بنهج الأسرة الهاشمية، والمسار الذي أوكله جلالة الملك إلى الأمير الحسن“.

في ضوء قرار جلالة الملك عبدالله الثاني في التعامل مع موضوع سمو الأمير حمزة ضمن إطار الأسرة الهاشمية، أوكل جلالته هذا المسار لعمه، سمو الأمير الحسن، الذي تواصل بدوره مع الأمير حمزة، وأكد الأمير حمزة بأنه يلتزم بنهج الأسرة الهاشمية، والمسار الذي أوكله جلالة الملك إلى الأمير الحسن — RHC (@RHCJO) April 5, 2021

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، ‏تسجيل صوتي منسوب للأمير حمزة بن الحسين يزعم فيه أنه تلقى تهديدات من القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية.

وقال الأمير حمزة، في التسجيل الصوتي المتداول: ”انسحب الحرس بالكامل، وجاءني رئيس الأركان يهدد باسم مديري الأجهزة، أنا سجلت كلامه ووزعته على معارفي في الخارج وأهلي، في حال حدث أي شيء، والآن بانتظار ما الذي سيفعلونه“.

وأضاف: ”أنا لن أتحرك لأنني لن أصعد الآن، لكن أنا بالتأكيد لن ألتزم بمنعي من الخروج، والتغريد، والتواصل مع الناس، وبرؤية العائلة فقط، ويأتي رئيس أركان يقول لك هذا الكلام.. هذا الشيء غير مقبول بأي شكل من الأشكال، وحاليًا ننتظر الفرج“.

وكان الأردن قد أعلن، الأحد، إحباط مخطط لزعزعة أمن البلاد، مؤكدا تورط الأمير حمزة ورئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد في هذه ”المؤامرة“.

وقال وزير الخارجية أيمن الصفدي إن ”الأجهزة الأمنية تابعت عبر تحقيقات شمولية مشتركة حثيثة قامت بها القوات المسلحة الأردنية، ودائرة المخابرات العامة، ومديرية الأمن العام على مدى فترة طويلة نشاطات وتحركات للأمير حمزة بن الحسين، والشريف حسن بن زيد، وباسم إبراهيم عوض الله وأشخاص آخرين تستهدف أمن الوطن واستقراره“.

وأضاف أنه ”تم رصد اتصالات مع جهات خارجية لاختيار الوقت الأنسب لزعزعة أمن الوطن، مؤكدا أن ”محيطين بالأمير حمزة كانوا يتواصلون مع جهات تصنف نفسها معارضة خارجية“.