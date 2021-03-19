"المرصد": أوامر تركية للمرتزقة السوريين في ليبيا بالعودة إلى سوريا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الجمعة، إن هناك ترقبا لعودة المرتزقة السوريين من ليبيا إلى سوريا بأوامر تركية.

وأشارت مصادر المرصد السوري إلى أن أوامر جاءت للمقاتلين السوريين الموالية لأنقرة والمتواجدين ضمن الأراضي الليبية، بالبدء بتجهيز أمتعتهم وأنفسهم تحضيراً لعودتهم إلى سوريا.

يأتي ذلك في ظل التهدئة الملحوظة للخطاب التركي تجاه عدد من الدول العربية على رأسها مصر، التي كان الملف الليبي أحد أبرز نقاط الخلاف بينها وبين تركيا.

وأشار المرصد إلى أن عودة المرتزقة متوقفة منذ منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام الفائت، لكن من المرتقب بدء عودتهم خلال الأيام القليلة القادمة.

يذكر أن تعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، وفقاً لإحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان، بلغ نحو 18 ألف سوري من الذين جندتهم المخابرات التركية، بينهم 350 طفلا دون سن الـ18.

وذكر المرصد أنه ”عاد من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا نحو 10750 إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، في حين بلغ تعداد الجهاديين الذين وصلوا إلى ليبيا، 10000 بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية“.