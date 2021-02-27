مركز فلسطيني: توزيع لقاحات كورونا بالضفة تسيطر عليه الوساطة

حذر مركز حقوقي، من استمرار توزيع السلطة الفلسطينية كميات من لقاح كورونا بدون خطة واضحة، ومنشورة للمواطنين.

وأكد ائتلاف مركز أمان في بيان صحفي، أن استمرار توزيع كميات من لقاح فيروس كورونا بالضفة الغربية خارج إطار خطة واضحة ومنشورة، سوف يؤدي الى غضب الشارع الفلسطيني وإثارة البلبلة والفوضى.

وأشار المركز الحقوقي، أنه على الرغم من المراسلات العديدة التي قام بها، لمجلس الوزراء الفلسطيني حول ضرورة إعداد ونشر خطة توزيع لقاح فيروس كورونا؛ ما زالت المعلومات الواردة تشير الى استمرار وجود حالات عديدة من الحصول على اللقاح من قبل عدة أطراف متخطين مبدأ الأولوية في التوزيع، والمرتبط بالطاقم الصحي وكبار السن والمرضى، وكل ذلك يترافق مع استمرار لغض البصر من قبل جهات الاختصاص.

ووجه المركز الحقوقي، تحذيرا شديدا لاستمرار عملية التوزيع غير المنظمة بخطة واضحة ومنشورة، وإنما في إطار من المحسوبيات والعلاقات التي تسعى الى المصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة، دون الاكتراث بالواقع الوبائي الخطير الذي يحيط بالطواقم الطبية الفلسطينية والمرضى وكبار السن، والتي ستؤدي الى إثارة البلبلة والفوضى.

وطالب المركز الحقوقي، مجلس الوزراء الفلسطيني، بأخذ موقعه في هذه المعركة ضد الجائحة، واتخاذ اجراءات كفيلة بوقف عملية توزيع اللقاح على جهات ليست ضمن الأولوية القصوى، ومعاقبة من يسهل هذه العملية، آخذين بعين الاعتبار الصعوبات التي تواجه فلسطين في الحصول على اللقاح ووصول كميات قليلة منه والتي تتطلب اتخاذ اجراءات تضمن الاستفادة القصوى من كل كمية تصل من اللقاح، بناء على خطة واضحة ومنشورة للمواطنين.

وتواصل الأراضي الفلسطينية تسجيل أعداد كبيرة، بفايروس كورونا، نتيجة تفشي الطفرات المختلفة في المناطق الفلسطينية.

وأعلن رئيس الوزراء محمد اشتية، تعطيل جميع المدارس ورياض الأطفال ولمدة 12 يوما، في كل المناطق التابعة للسلطة الفلسطينية بالضفة الغربية، في خطوة لمنع استمرار تفشي فايروس كورونا.

كما أعلنت إسرائيل، نيتها تطعيم آلاف العمال الفلسطينيين الذين يعملون في داخل أراضيها، في خطوة للحد من تفشي الفايروس.