العراق يعلن اعتقال القيادي في داعش "نمر بغداد"

أعلن جهاز المخابرات العراقي، اليوم الأربعاء، القبض على القيادي في تنظيم داعش المتشدد الملقب بـ“نمر بغداد“.

وقال الجهاز، في بيان، إن“جهاز المخابرات العراقي تمكن من الإطاحة بالمطلوب نمر سويد المكنى بـ(نمر بغداد) خلال عملية استخبارية خاطفة في منطقة أبو غريب غرب العاصمة بغداد“.

وأضاف أن“نمر بغداد هو نجل القيادي في تنظيم داعش (أحمد عبد الله سويد)، ويشغل منصب مسؤول مفارز التفخيخ فيما تسمّى بولاية الجنوب في تنظيم داعش الإرهابي“.

وبدأت قوات الأمن العراقية، منذ 20 من كانون الثاني/يناير الماضي، عمليات عسكرية واسعة في البلاد، لملاحقة مسلحي تنظيم ”داعش“، عقب تفجير انتحاري مزدوج في بغداد خلَّف 32 قتيلًا و110 جرحى، وتبنى التنظيم تنفيذه.