سوريا.. قتلى وجرحى في هجمات لداعش على مواقع ميليشيات موالية لإيران

تعرضت مواقع عسكرية تابعة للميليشيات الموالية لإيران وقوات النظام، لهجوم مباغت من قبل عناصر تنظيم داعش، في محيط منطقة حقل آرك النفطي ضمن بادية حمص الشرقية، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد في بيان اليوم الأحد، إن ”اشتباكات دارت بين الطرفين وسط معلومات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الطرفين“، مبينا أن ”عناصر التنظيم شنوا هجوما على نقطة حراسة لميليشيات حرس القرى التابعة للحرس الثوري الإيراني، على شاطئ نهر الفرات في مدينة العشارة بريف دير الزور الشرقي؛ ما أدى إلى مقتل 4 عناصر وجرح آخرين من جنسيات سورية.“

وأفاد المركز الحقوقي بأن ”4 عناصر قتلوا فيما أصيب 2 آخران من الميليشيات الموالية لإيران من الجنسية السورية، جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها خلايا يُعتقد أنهم من تنظيم داعش بسيارتهم قرب قرية وضحة التابعة لبلدة مسكنة بريف حلب الشرقي“.

وذكر أن ”8 من الميليشيات الموالية للنظام السوري، قتلوا جراء هجمات مباغتة لعناصر تنظيم داعش، استهدفت نقاطا وحواجز لتلك الميليشيات في مناطق متفرقة من البادية السورية خلال الجمعة؛ ما قابله عشرات الغارات الجوية الروسية التي خلفت قتلى وجرحى في صفوف التنظيم“.

وحسب المرصد، ”بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من الـ 24 من مارس/آذار 2019 وحتى يومنا هذا، 1339 قتيلا من قوات النظام والمسلحين الموالين له من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنان من الروس على الأقل، إضافة إلى 145 من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية“.

وأوضح أنهم ”قتلوا جميعا خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم داعش في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء، كما قتل 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز و11 من الرعاة إضافة لمواطنة وطفلة ورجلين في هجمات التنظيم، فيما قتل 754 من عناصر التنظيم خلال الفترة ذاتها“.