بسبب مواقفه الناقدة.. أمن حماس يعتقل الفنان الفلسطيني حسام خلف

اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، اليوم الإثنين، فنانا شعبيا سبق له أن انتقد أداء الحركة في إدارة شؤون القطاع.

وبحسب صفحة الفنان الرسمية، فقد اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة لحماس في غزة، الفنان الشعبي حسام خلف.

وقالت الصفحة الرسمية للفنان، إن ”جهاز المباحث التابع لأمن حماس، قام باحتجاز الفنان حسام خلف الشهير بـ(المخ)؛ على خلفية رده ودفاعه عن نفسه“.

المباحث تحتجز الفنان حسام خلف الشهير ب “ المخ “ على خلفية رده ودفاعه عن نفسه على اتهامات باطله بانه يتقاضى مبلغ 7000… Posted by ‎المخ حسام خلف‎ on Monday, February 15, 2021

واعتقل الفنان على خلفية اتهامه من قبل أشخاص يتبعون حركة حماس بتقاضي مبلغ 7000 دولار من جهات خارجية.

وسبق أن أدى الفنان الشعبي حسام خلف، أغنيات انتقد فيها حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ العام 2007.

كما سبق أن اعتقلته أجهزة أمن حماس في غزة؛ على خلفية إنتاج أغانٍ شعبية تعتبرها الحركة ”ساخرة منها“.