أمريكا تتراجع عن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية

كشفت حركة فتح، تفاصيل لقاء عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ، بالقيادي الفلسطيني الأسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي مروان البرغوثي، الذي يعتبر من أهم القيادات في الحركة والمرجح ترشحه لانتخابات الرئاسة.

وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، عبد الله عبد الله، إن اللقاء الذي عقده حسين الشيخ مع مروان البرغوثي في أحد السجون الإسرائيلية جاء في إطار وضع الأسير البرغوثي في صورة المداولات التي تجري داخليا ومع الفصائل الفلسطينية بشأن الانتخابات المقبلة.

وأوضح عبد الله، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، أن اللقاء جاء لوضع البرغوثي في صورة ما تم التوصل إليه مع الفصائل الفلسطينية، ولنقل وجهة نظره بشأن الانتخابات للقيادة الفلسطينية التي ستعقد اجتماع لها السبت المقبل.

وفيما يتعلق بعلاقة اللقاء بإمكانية ترشح مروان البرغوثي لانتخابات الرئاسة المقبلة، قال القيادي الفتحاوي: ”الحديث عن علاقة الأمر بانتخابات الرئاسة اجتهادات غير دقيقة، ولم نبدأ بالحديث عن قائمة فتح للانتخابات التشريعية فكيف سنبدأ بالحديث عن انتخابات الرئاسة“.

وأضاف عبد الله: ”موضوع مرشح فتح لانتخابات الرئاسة لم يطرح على طاولة النقاش وتركيزنا في إنهاء الانقسام والتوافق على الحالة الوطنية المقبلة، ونعمل على إنجاح التفاهمات الوطنية الأخيرة، مؤكداً أن الأمور إيجابية بين الفصائل الفلسطينية باستثناء بعض التحفظات للجبهة الشعبية“.

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة، حسين الشيخ، قد أكد أن اللجنة المركزية لحركة فتح اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس، وذلك من أجل الاستماع من وفدها الذي شارك في حوار القاهرة عن آخر التطورات وما تم التوصل إليه في الحوار الوطني الفلسطيني برعاية مصر.

وأمس الخميس، وافقت إسرائيل للمرة الأولى، في خطوة غير عادية على طلب السلطة الفلسطينية السماح لوزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، بزيارة الأسير مروان البرغوثي، لإقناعه بعدم مواجهة الرئيس عباس بالانتخابات.

وبحسب قناة ”كان“ العبرية، فإن إسرائيل وافقت على طلب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ووزير هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ للقاء القيادي الأسير مروان البرغوثي، لإقناعه بعدم الترشّح لانتخابات الرئاسة الفلسطينيّة، المقرّرة في تموز/يوليو المقبل، لعدم ”كسر وحدة صفوف حركة فتح“.

وأكدت القناة العبرية أن الشيخ حصل على تصريح خاصّ من إسرائيل للقاء البرغوثي، بينما لم تعلق السلطة الفلسطينية على الخبر.

وكشف مقرّبون من البرغوثي نيّته الترشح في الانتخابات الرئاسية الفلسطينية في وقت سابق من الشهر الماضي، إذ يحظى الأسير الفلسطيني بشعبية كبيرة لدى الفلسطينيين.

لكن أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، ذكر في لقاء مع تلفزيون ”فلسطين“ الرسمي، أنّه سيشرف على إجراء مشاورات مع البرغوثي والأسير كريم يونس، والاستماع لرأيهما بشأن الانتخابات المقبلة.

ويعد الأسير مروان البرغوثي، قياديا بارزا في فتح، اعتقلته إسرائيل عام 2002، وحكمت عليه بالسجن خمسة مؤبدات وأربعين عاما، وانتخبته فتح عضوا باللجنة المركزية فيها عام 2016.