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الفلسطينيون في لبنان.. وضع معيشي قا...
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الفلسطينيون في لبنان.. وضع معيشي قاتم في ظل الفقر والبطالة وكورونا

أصبح المثل القائل: "في وضع لا يحسد عليه" ينطبق تماما على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان مع تفاقم حالات الفقر والبطالة بسبب تناقص مساعدات هيئة الإغاثة التابعة

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المصدر: بيروت – إرم نيوز

أصبح المثل القائل: ”في وضع لا يحسد عليه“ ينطبق تماما على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان مع تفاقم حالات الفقر والبطالة بسبب تناقص مساعدات هيئة الإغاثة التابعة للأمم المتحدة ”الأونروا“ واستمرار حصار الجيش اللبناني لمخيماتهم وتفشي جائحة ”كورونا.“

ومع تجمع كافة هذه المصائب عليهم يبدو أن الفلسطينين لم يعودوا يفكرون بما ستؤول إليه التسويات السياسية في الشرق الاوسط وكيف ستؤثر على مصيرهم ومستقبلهم وأصبح تفكيرهم منصبا على كيفية العيش، وبمعنى آخر بات الفلسطيني يعيش لليوم وليس للغد.

نتيجة بحث الصور عن معاناة اللاجئين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

وتتباين الإحصائيات الرسمية وغير الرسمية بشكل كبير حول عدد الفلسطينيين في لبنان إذ يشير المختص في شؤون اللاجئين في لبنان علي هويدي إلى أن تقديرات ”الأونروا“ في لبنان لأعداد وحاجات المستفيدين التي تستند إليها الوكالة في تحديد ميزانيتها السنوية ”غير دقيقة“ معتبرا أن عدم الدقة هي أحد أسباب معاناة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وأوضح أن هناك 4 أرقام متغايرة بشكل كبير حول إحصائيات عدد اللاجئين في لبنان أولها رقم 550 ألف لاجئ فلسطيني مسجل لدى وكالة الأونروا، حسب إحصائيات  2018  بينما تشير التقديرات الفعلية إلى أن العدد الحقيقي هو 300 ألف لاجئ.

وأفاد هويدي بأن الإحصائية الثالثة بتقدير من الدولة اللبنانية، والمركز الإحصائي في رام الله في نهاية 2017 تقدّر العدد بـ174 ألفًا، موضّحًا أن العدد الأخير حسب إحصائية وكالة الأونروا في عام 2015 هو 280 ألف لاجئ فلسطيني.

ورغم أن اللاجئين يقيمون في لبنان منذ أكثر من 70 عاما إلا أنهم لا يزالون محرومين من معظم الحقوق السياسية والاجتماعية والإنسانية بما فيها حق التملك والعمل في المؤسسات الحكومية والعلاج الطبي في مسشفيات الدولة ومنعهم من شغل 72 مهنة.

ومما زاد من معاناة الفلسطيينين في الآونة الأخيرة هو قرار الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب تقليص المعونات المالية للسلطة الفلسطينية و ”الأونروا“، اذ إن مساهمات الولايات المتحدة تصل إلى ما يقارب من ثلث ميزانية وكالة الإغاثة، إضافة إلى الارتفاع الجنوني في أسعار السلع الاستهلاكية في لبنان بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية.

وقال محمود شحادة عضو اللجنة الشعبية في مخيم ”المية ومية“ شرق مدينة صيدا الجنوبية: ”حالات الفقر زادت بشكل كبير في العامين الماضيين لأسباب كثيرة منها عدم وجود وظائف وقرار الأونروا تقليص المساعدات المالية والعينية للأسر الفلطسينية بسبب النقص الحاد في ميزانيتها ومنع الفلسطيني من العمل في معظم القطاعات في لبنان.“

وأضاف: ”الظروف الإنسانية والاجتماعية في المخيمات باتت مخيفة ومقلقة بدرجة كبيرة، وما يفاقم الوضع هو تفشي وباء كورونا… كثير من الأسر لم يعد لديها ما تسد به رمقها لأنها تعتمد على الأونروا بشكل كبير، وعلاوة على ذلك نحن نعيش حالة حصار من قبل الجيش اللبناني منذ أكثر من 20 سنة وعندما تسنح لنا الفرصة لنفكر بمستقبلنا ومصيرنا نرى أنه مصير مجهول ومستقبل قاتم ومظلم“.

نتيجة بحث الصور عن معاناة اللاجئين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

وإلى جانب ”الأونروا“ يعيش بعض الفلسطينيين على رواتب متدنية من منظمة التحرير الفلسطينية وتحويلات مالية من ذويهم في الخارج، إلا أن معدلات البطالة داخل المخيمات، البالغ عددها 12 مخيما، زاد على80% في العام الماضي، في حين يعيش أكثر من 60% من اللاجئين في لبنان تحت خط الفقر.

وفي بيان لها الأسبوع الجاري عقب اجتماع طارئ لبحث وباء ”كورونا“ اتهمت اللجان الشعبية للمخميات الفلسطينية ”الأونروا“ بالتهرب من مسؤولياتها بعد أن كانت قد وعدت بتطبيق خطة إغاثة عاجلة لمواجهة ”كورونا“ ونقص الموارد المالية للفلسطينيين.

وقال البيان إن ”عدم تحمل الأونروا مسؤولياتها زاد من صعوبة حياة الفلسطينيين ومعيشتهم.. ولذلك نطالبها بشكل عاجل بتحمل كامل مسؤولياتها من خلال تطبيق خطة إغاثية عاجلة، مالية وعينية، ورفع مستوى التقديمات الصحية، وتطوير برنامج حالات العسر الشديد ليطال أوسع شريحة من أبناء شعبنا، سيما أن الفقراء بازدياد مضطرد والبطالة تحولت إلى ظاهرة عامة في المخيمات.“

وكما هي الحال مع وضعهم الإنساني والاجتماعي يتعرض الفلسطينيون في لبنان لضغوط سياسية هائلة من أجل القبول بتوطنيهم في لبنان، والتنازل عن حق العودة إلى بلادهم في الوقت الذي أكد فيه لبنان أكثر من مرة رفضه فكرة التوطين بدعوى أنها يمكن أن تقوض التوازن الطائفي الهش في البلد البالغ عدد سكانه مع اللاجئين نحو 6.5 مليون نسمة.

ويعود أصل معظم الفلسطينيين في لبنان إلى قرى ومدن في شمال فلسطين المحتلة، التي لن يتم إدراجها في أي مفاوضات بشأن تسوية نهائية للقضية الفلسطينية.

وفي عين الحلوة أكبر المخيمات الفلسطينية البالغ عدد سكانه أكثر من 100 ألف نسمة، جلس علي كنعان على كرسيه الخشبي القديم أمام محله للحلاقة، وقال: ”يقولون لا للتوطين… ونحن نقول لا للتوطين…. لكن بصراحة أنا أرى أن التوطين تم ولن يكون بمقدور لبنان وغيره رفض ما تمليه عليهم أمريكا وحلفائها.“

نتيجة بحث الصور عن معاناة اللاجئين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

وأضاف: ”نحن في الحقيقة نريد العودة لديارنا اليوم قبل الغد، لكن الواقع على الأرض يقول عكس ذلك، ألا ترى المأزق الذي نعيش فيه… وبما أننا الآن هنا لا نريد سوى العيش بكرامة وأن يعطينا لبنان ولو جزءا بسيطا من حقوقنا الإنسانية، بانتظار ما سيحدث.“

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الفلسطينيون في لبنان.. وضع معيشي قا...
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ما الرسالة التي حملها القيادي في فتح حسين الشيخ إلى مروان البرغوثي في سجنه؟

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المصدر: رام الله - إرم نيوز

كشفت حركة فتح، تفاصيل لقاء عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ، بالقيادي الفلسطيني الأسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي مروان البرغوثي، الذي يعتبر من أهم القيادات في الحركة والمرجح ترشحه لانتخابات الرئاسة.

وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، عبد الله عبد الله، إن اللقاء الذي عقده حسين الشيخ مع مروان البرغوثي في أحد السجون الإسرائيلية جاء في إطار وضع الأسير البرغوثي في صورة المداولات التي تجري داخليا ومع الفصائل الفلسطينية بشأن الانتخابات المقبلة.

وأوضح عبد الله، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، أن اللقاء جاء لوضع البرغوثي في صورة ما تم التوصل إليه مع الفصائل الفلسطينية، ولنقل وجهة نظره بشأن الانتخابات للقيادة الفلسطينية التي ستعقد اجتماع لها السبت المقبل.

وفيما يتعلق بعلاقة اللقاء بإمكانية ترشح مروان البرغوثي لانتخابات الرئاسة المقبلة، قال القيادي الفتحاوي: ”الحديث عن علاقة الأمر بانتخابات الرئاسة اجتهادات غير دقيقة، ولم نبدأ بالحديث عن قائمة فتح للانتخابات التشريعية فكيف سنبدأ بالحديث عن انتخابات الرئاسة“.2021-02-6fd08710-c05a-499c-9dc8-e82af98386cd

وأضاف عبد الله: ”موضوع مرشح فتح لانتخابات الرئاسة لم يطرح على طاولة النقاش وتركيزنا في إنهاء الانقسام والتوافق على الحالة الوطنية المقبلة، ونعمل على إنجاح التفاهمات الوطنية الأخيرة، مؤكداً أن الأمور إيجابية بين الفصائل الفلسطينية باستثناء بعض التحفظات للجبهة الشعبية“.

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة، حسين الشيخ، قد أكد أن اللجنة المركزية لحركة فتح اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس، وذلك من أجل الاستماع من وفدها الذي شارك في حوار القاهرة عن آخر التطورات وما تم التوصل إليه في الحوار الوطني الفلسطيني برعاية مصر.

وأمس الخميس، وافقت إسرائيل للمرة الأولى، في خطوة غير عادية على طلب السلطة الفلسطينية السماح لوزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، بزيارة الأسير مروان البرغوثي، لإقناعه بعدم مواجهة الرئيس عباس بالانتخابات.

وبحسب قناة ”كان“ العبرية، فإن إسرائيل وافقت على طلب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ووزير هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ للقاء القيادي الأسير مروان البرغوثي، لإقناعه بعدم الترشّح لانتخابات الرئاسة الفلسطينيّة، المقرّرة في تموز/يوليو المقبل، لعدم ”كسر وحدة صفوف حركة فتح“.

وأكدت القناة العبرية أن الشيخ حصل على تصريح خاصّ من إسرائيل للقاء البرغوثي، بينما لم تعلق السلطة الفلسطينية على الخبر.

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وكشف مقرّبون من البرغوثي نيّته الترشح في الانتخابات الرئاسية الفلسطينية في وقت سابق من الشهر الماضي، إذ يحظى الأسير الفلسطيني بشعبية كبيرة لدى الفلسطينيين.

لكن أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، ذكر في لقاء مع تلفزيون ”فلسطين“ الرسمي، أنّه سيشرف على إجراء مشاورات مع البرغوثي والأسير كريم يونس، والاستماع لرأيهما بشأن الانتخابات المقبلة.

ويعد الأسير مروان البرغوثي، قياديا بارزا في فتح، اعتقلته إسرائيل عام 2002، وحكمت عليه بالسجن خمسة مؤبدات وأربعين عاما، وانتخبته فتح عضوا باللجنة المركزية فيها عام 2016.

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