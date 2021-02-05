لبنان يعلن عن تخفيف تدريجي لقيود كورونا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلن لبنان الجمعة عن تخفيف تدريجي للقيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا، بعد ثلاثة أسابيع على الإجراءات الصارمة التي فُرضت لوقف الزيادة في الإصابات وتخفيف العبء على المستشفيات المكتظّة.

وسجّلت البلاد التي يزيد عدد سكّانها على ستّة ملايين شخص، رسميًا 315,340 إصابة بفيروس كورونا، بما في ذلك 3495 وفاة. كما سُجّلت حصيلة يوميّة قياسيّة بلغت 98 وفاة يوم الجمعة.

ويشمل الإغلاق الكامل المعمول به منذ 14 كانون الثاني/يناير حظر تجوّل على مدار الساعة، مع السماح بشراء البقالة فقط عن طريق خدمات التوصيل.

ويُسمح فقط باستثناءات محدودة، مثل الذهاب إلى المستشفى أو تصريف الأموال، على أن يحمل الأفراد التصاريح اللازمة.

وقال وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي خلال مؤتمر صحافي الجمعة إن ”القطاعات كلها ستفتح تدريجيا على 4 مراحل“.

وأشار إلى أنّ ”المرحلة الأولى تبدأ في 8 شباط/فبراير وتستمرّ لمدّة أسبوعين“، لافتًا إلى أنّ شرط الحصول على إذن بمغادرة المنازل سيظلّ ساريًا.

من جهته، قال وزير الصحّة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن خلال المؤتمر الصحافي، إنّ ”معايير تقييم الواقع الوبائي للأسف لا تزال مقلقة، خاصّة في ظلّ تسجيل تصاعدي لعدد الوفيات“، مشدّدًا على أنّ ”عنوان المرحلة هو تخفيف الإقفال تدريجيًا“.