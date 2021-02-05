أمريكا: اغتيال لقمان سليم جريمة جبانة وهمجية

دان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، جريمة اغتيال الناشط اللبناني لقمان سليم، الذي عثر عليه مقتولاً بالرصاص الخميس.

وحض بلينكن في بيان، السلطات اللبنانية، على ”ملاحقة مرتكبي مثل هذه الأفعال الهمجية بدون تأخير أو استثناء“، واصفة اغتيال سليم بأنه جريمة ”جبانة وغير مقبولة“.

وقال مصدر أمني في وقت سابق إنه تم العثور على سليم ”مقتولا بإطلاق نار في رأسه داخل سيارته في العدوسية“ في جنوب لبنان.

وكانت عائلته أبلغت عن اختفائه مساء الأربعاء، مشيرة الى أنه غادر قرية جنوبية وكان يفترض به أن يعود الى بيروت.

وسليم (58 عاماً) باحث وناشط مدافع عن حقوق الإنسان، وملتزم التوعية الثقافية والسياسية حول مواضيع المواطنة والحريات، وناقد في مقالاته وإطلالاته التلفزيونية لحزب الله.

وندد حزب الله بقتل لقمان سليم، وطالب ”الأجهزة القضائية والأمنية ‏المختصة في لبنان بالعمل سريعا على كشف المرتكبين ومعاقبتهم“.