قيادي في فتح: الحركة هددت بقتل كل من يترشح خارج قائمتها في الانتخابات الفلسطينية‎‎

كشف قيادي في حركة فتح الفلسطينية عن“تهديدات بالقتل“، أطلقها أعضاء في المجلس الثوري للحركة خلال اجتماعه قبل أيام لكل من يترشح خارج قائمة الحركة في الانتخابات المقبلة.

وقال القيادي في حركة ”فتح“، ومحافظ مدينة بيت لحم السابق عبد الفتاح حمايل، عبر صفحته على موقع ”فيسبوك“، إن“التهديد، وإصدار الأمر الصريح بقتل كل من ينوي الترشح خارج القائمة الرسمية لحركة فتح بجلسة رسمية لمجلسها الثوري الذي انعقد بمقر الرئاسة قبل يومين، هما أمران في منتهى الخطورة“.

وأكد حمايل، أن“التهديد خروج عن أبجديات وأسس النهج الديمقراطي الذي ميز أداء هذه الحركة عبر تاريخها النضالي، وامتهان لكل قيمها وأدبياتها، ومس خطير بدماء شهدائها، وأسراها، وتضحيات الشعب الفلسطيني“.

وحمّل القيادي الفتحاوي كامل المسؤولية في حالة تعرضه لأي أذى لمن أصدر هذه الأوامر، لافتًا إلى أن هذه الرسالة بمثابة شكوى رسمية لكل الدوائر القانونية والمؤسسات الحقوقية.



وعقد المجلس الثوري لحركة فتح، اجتماعه، الأربعاء الماضي، حيث أكد فيه الرئيس محمود عباس، أن الانتخابات قائمة على كل الأرض الفلسطينية في المحافظات الشمالية والجنوبية، والقدس، وفق رؤية ومخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل على قاعدة بناء وحدة فلسطينية حقيقية.

وأكد المجلس الثوري التابع لفتح في نهاية الاجتماع، أن فتح ستمثل الشباب الفلسطيني في قوائمها، والمرأة سيكون لها دور بنسبة 30%، وفق ما أقرته المؤسسات الفلسطينية.