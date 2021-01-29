الجيش السوداني: عازمون على استعادة بقية الأراضي التي تحتلها إثيوبيا

أعلن الجيش السوداني، يوم الجمعة، اعتزامه السعي لاستعادة ما تبقى من أراضي بلاده ”الواقعة تحت السيطرة الإثيوبية“، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وخلال خطاب بولاية القضارف الحدودية مع إثيوبيا، قال نائب رئيس أركان الجيش الفريق الركن عبد الله البشير: ”القوات المسلحة ستظل سدا منيعا لحفظ أمن البلاد وحماية أراضيها. لم نسعَ لقتال الجيران (في إشارة لإثيوبيا)، لكن لدينا حدود موروثة ومعروفة عبر الأجيال“.

وأضاف: ”لن نصبر على قتل النساء والأطفال، ولنا أرض تضع إثيوبيا يدها عليها، سوف نسعى لعودتها فهي معروفة للجميع“.

وأكد عدم التفريط في شبر واحد من أراضي منطقة الفشقة بالشريط الحدودي مع إثيوبيا.

وتابع: ”السودان ليس طامعا في أرض وموارد الغير، ولديه من الإمكانات الكبيرة التي نسعى لاستردادها وتسخيرها لخدمة البلاد“.